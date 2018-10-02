Sahibinden.com'a Dev Ceza
Rekabet Kurumu'ndan, Sahibinden.com'un sahibi olan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye büyük ceza geldi.
Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'un sahibi olan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye, kanuna aykırı iş yaptığı gerekçesiyle 10.7 milyon liralık büyük bir ceza kesildiğini duyurdu.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
01.10.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın