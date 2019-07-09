Sahte e-postalar Vurmaya Devam Ediyor!

Sahte e-postalar ile gelen büyük tehlike, aradan geçen uzun yıllara rağmen can yakmaya devam ediyor!

  • Levent Öztürk
Sahte e-postalar Vurmaya Devam Ediyor!

Görünene göre phishing, yani oltalama saldırıları halen siber suçluların en etkili yöntemlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Valimail'in yeni araştırmasına göre Dünya genelinde her gün, oltalamaya yönelik 3.4 milyar adet sahte e-posta gönderiliyor.

Firmanın en son çeyrek raporu olan Email Fraud Landscape for Spring 2019'a göre, e-posta dolandırıcılığı için yollanan e-postalar, 2019'un ilk çeyreğinde gönderilen tüm e-postaların %1.2'sini oluşturuyordu. Her ne kadar bu oran, Valimail'in 2018 ikinci çeyreği için belirttiği %1.6 oranından daha az olsa da, yine de devasa miktarda sahte e-posta anlamına geliyor.

Valimail CEO'su ve ortak-kurucusu Alexander Garcia-Tobar, rapor hakkında yaptığı açıklamada bu sahte e-postaların, siber saldırıların büyük kaynaklarından biri olduğunun açık olduğunu belirtti. 

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