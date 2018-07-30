Sahte Hesaplar Kullanıcı Sayısını Düşürdü!
Twitter ikinci çeyrek raporunu açıkladı, temizlenen sahte hesapların sayısı şaşırtıcı boyutlara ulaştı!
Twitter'ın bot ve spam hesaplarla başı uzun süreden beri dertte. "Bot" hesapların dev sosyal medya ağında yarattığı spam, sahtecilik ve benzeri sorunlar karşısında harekete geçen Twitter, söz konusu hesapları askıya almaya başladı. Bunun bir sonucu olarak Twitter'ın toplam kullanıcı sayısında 1 milyonluk bir düşüş yaşandı.
Bu sayının Twitter'ın hesapları kapatmaya devam etmesiyle önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Twitter'ın ikinci çeyrek gelir açıklamalarına göre halihazırda toplam kullanıcı sayısı 336 milyondan 335 milyona gerilemiş durumda. Dahası, bot hesapların tamamen kaldırılması ile kullanıcı sayısındaki düşüş on milyonlar seviyesinde olabilir.
Twitter pek fazla sayıda "gerçek" kullanıcı kaybetmemiş olsa da bu gelişmenin yatırımcılar karşısında Twitter'ı zor duruma düşürdüğü söylenebilir. Zira Twitter bundan önce bu sahte hesapları gerçek sayarak bir nevi kullanıcı sayısını şişirmiş oluyordu. Bu ise yatırımcıların gözünde sosyal ağın daha fazla gerçek kullanıcısı olduğunu ve gerçekte olduğundan daha hızlı büyüdüğü izlenimini verdi. Bu durum ise Twitter'ın açıklamasının ardından hisselerin %16'lık bir kayıp vermesine sebep oldu.
Twitter ise teknolojik gelişmeler sayesinde sahte kullanıcı hesaplarına eskiye göre iki kat daha hızlı müdahale edilebildiğini belirtiyor. Bunun, kısa sürede on milyonlarca sahte hesaba başarıyla müdahale edilebilmesinin arkasındaki ana sebep olduğu açık.
Sahte hesaplardan kurtulmak birçok açıdan iyi bir şey. Sosyal medya ağındaki tüm etkileşimlerin gerçek olacak olmasının yanı sıra sahte hesaplar tarafından ortaya çıkan problemlerden kurtulmak, Twitter adına kullanıcı deneyimini de iyi bir düzeye getirecektir.
Twitter, günlük kullanıcı sayısı hakkında ise geçen yıla göre %11'lik bir büyüme olduğunu belirtiyor. Bu, bir önceki yılın büyüme oranına göre %1 daha az. Twitter toplam günlük kullanıcı sayısı hakkında bir şey belirtmese de bu rakamın aylık bazdaki kullancı sayısına oranla "yarısından daha az" olduğunu söylüyor.
2018'in ikinci çeyreğinin ardından yapılan bu açıklamaların arasında Twitter adına iyi bir haber de var. Şirket, para kazanmaya devam ediyor. 2018'in ikinci çeyreğinde de kâr açıklayan şirket, üst üste üç çeyrek boyunca kâr elde etmiş oldu.
Doğan Kürşat Aktaş
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