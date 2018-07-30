Sahte Hesaplar Kullanıcı Sayısını Düşürdü!

Twitter ikinci çeyrek raporunu açıkladı, temizlenen sahte hesapların sayısı şaşırtıcı boyutlara ulaştı!

Sahte Hesaplar Kullanıcı Sayısını Düşürdü!

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