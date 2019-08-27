"Sahte" iPhone 11 Ön İnceleme Videosu Yayında!

iPhone 11 için resmi olmayan "sahte" ön inceleme videoları internette dolaşmaya başladı. İşte bunlardan sonuncusu!

  • Ercan Uğurlu
Sahte iPhone 11 Ön İnceleme Videosu Yayında!

Apple'ın beklenen yeni amiral gemisi iPhone 11'in tanıtılmasına çok az bir süre kaldı ve doğal olarak şimdi pek çok sızıntı iPhone 11 ile ilgili olacak. Yalnızca birkaç hafta sonra göreceğimiz telefon hakkında çok sayıda yazılı sızıntı olmasının yanında, pek çok video da dönüyor. Hatta bunlardan bazıları o kadar ileri gitmiş durumda ki, daha telefon çıkmadan iPhone 11 "ilk bakış" videosu şeklinde hazırlanmışlar.

iPhone 11 and iPhone 11 Pro ( 2019 ) Hands-on!iPhone 11 and iPhone 11 Pro ( 2019 ) Hands-on!
Ultdata recovers deleted data from iPhone/iPad/iPod: iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11R Review Video! By Shai Mizrahi and Ran Avni Exclusive to CONCEPTSIPHONE. Pitaka cases on this link: These units has the new square camera module with triple camera array on the iPhone 11 and 11 Pro, and new dual camera array on the iPhone 11R. Special thanks to Shai Mizrahi for helping us acquire these units! > SUBSCRIBE our channel for latest updates about the iPhone 11 and for amazing videos like this here: #iPhone11 #iPhone2019 #iPhone11Review ----------------------------------------------------------------- ConceptsiPhone Instagram: For business inquiries: Facebook:

Hemen yukarıdaki videoda da görülebileceği gibi dummy olarak da bilinen "maket ya da sahte" iPhone 11 modeli üzerinden çekilen videoda, iPhone 11'in çevre özellikleri ve neler göreceğimiz anlatılıyor. Neyse ki videonun başında bu ürünün "gerçekçi model" olduğu belirtilmiş. Daha önceki iPhone modellerinde, Türkiye'de de dummy üzerinden "inceleme" yapan ve bunu herhangi bir ibare ile belirtmeyen iPhone inceleme videolarını görmüştük. Bu anlamda ConceptsiPhone kanalının hazırladığı videoyu etik kuralları çerçevesinde değerlendirebiliriz.

Videoda iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri görünürken, özellikle arka yüzdeki kare şeklinde kamera tasarımı kendini fazlasıyla belli ediyor. Belli olan bir diğer şey ise, iPhone'u artık neredeyse Android modellerinden ayıramadığımız.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

"The One" kavramının güzelliği!

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Huawei'den Dünya'nın En Güçlü AI İşlemcisi!
Başarıya Giden Yol IIoT'den Geçiyor
Android 10 ve One UI 2.0, Galaxy S10+'ta Göründü!
Google'dan "Oz Büyücüsü" Sürpriz Yumurtası
Siber Güvenlikte İnsan Eliyle Felaket!

İlginizi çekebilir

 

 