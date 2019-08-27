"Sahte" iPhone 11 Ön İnceleme Videosu Yayında!
iPhone 11 için resmi olmayan "sahte" ön inceleme videoları internette dolaşmaya başladı. İşte bunlardan sonuncusu!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın beklenen yeni amiral gemisi iPhone 11'in tanıtılmasına çok az bir süre kaldı ve doğal olarak şimdi pek çok sızıntı iPhone 11 ile ilgili olacak. Yalnızca birkaç hafta sonra göreceğimiz telefon hakkında çok sayıda yazılı sızıntı olmasının yanında, pek çok video da dönüyor. Hatta bunlardan bazıları o kadar ileri gitmiş durumda ki, daha telefon çıkmadan iPhone 11 "ilk bakış" videosu şeklinde hazırlanmışlar.
Hemen yukarıdaki videoda da görülebileceği gibi dummy olarak da bilinen "maket ya da sahte" iPhone 11 modeli üzerinden çekilen videoda, iPhone 11'in çevre özellikleri ve neler göreceğimiz anlatılıyor. Neyse ki videonun başında bu ürünün "gerçekçi model" olduğu belirtilmiş. Daha önceki iPhone modellerinde, Türkiye'de de dummy üzerinden "inceleme" yapan ve bunu herhangi bir ibare ile belirtmeyen iPhone inceleme videolarını görmüştük. Bu anlamda ConceptsiPhone kanalının hazırladığı videoyu etik kuralları çerçevesinde değerlendirebiliriz.
Videoda iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri görünürken, özellikle arka yüzdeki kare şeklinde kamera tasarımı kendini fazlasıyla belli ediyor. Belli olan bir diğer şey ise, iPhone'u artık neredeyse Android modellerinden ayıramadığımız.
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