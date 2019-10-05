Sahte Lightning Kabloları iPhone'u Ele Geçirebilir
Sahte bir Lightning kablosunun iPhone'unuzda yapabilecekleri, sizi de şaşırtacak!
iPhone'unuz için Lightning kablosu alırken gözünüz açık olsun, çünkü yeni bir rapora göre sahte kablolar ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.
Hack'leme konferansı Def Con'da gösterilen O.MG kablosu (tasarlayan Mark Grover'ın adından esinleniyor), şu an toplu üretilebilecek seviyeye ulaşmış durumda. Kablo, veri aktarımı ve şarj işlevlerini orijinal Apple kabloları gibi yerine getiriyor. Ancak kablo bununla kalmayıp, hacker'ın ulaşabileceği bir WiFi bağlantı noktası oluşturuyor. Bağlantı gerçekleştiğinde hacker, cihazda uzaktan komut çalıştırabiliyor, potansiyel olarak iz bırakmadan dosyalara ulaşabiliyor.
Kablo aslında güvenlik personeli ve araştırmacılar tarafından kullanılan "iyi niyetli" bir ürün olmayı amaçlıyor. "Cihazın" diğer yeteneklerini merak edenler, ürün sayfasına buradan ulaşılabilirler.
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