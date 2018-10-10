Sahte Microsoft Yetkilileri Tutuklandı!
Hindistan'da bir grup "sahte" Microsoft yetkilisi tutuklandı. Sahte yetkililer, çağrı merkezlerinde "teknik destek" veriyorlarmış...
Bilgisayarınızda sorun var ve konuyla ilgili olarak teknik destek almanız gerekiyor. Bu gibi durumda eğer Microsoft yetkilieri ve çağrı merkezi ile iletişime geçerseniz, risk altındasınız. En azından Hindistan'da durum tam olarak bu. Zira gelen bilgiye göre Hindistan'da tam 24 sahte Microsoft yetkilisi tutuklanmış.
NDTV'nin haberine göre Hindistan'da bir siber suç örgütü çökertildi ve 24 kişi gözaltına alındı. Microsoft için teknik destekte bulunan sahte çağrı merkezi yetkilileri, müşterilerden 100 ila 500 dolar arası ücret talep etmelerinin yanı sıra, bilgisayarlara uzaktan erişerek siber suçlar için zararlı yazılımlar da yüklemişler. Sonunda gelen şikayetler üzerine enselenmekte de gecikmemişler elbette.
Şimdilik Hindistan polisi konuyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Hindistan'da faaliyet gösteren siber suç örgütü çalışanları yalnızca gözaltına alınanlarla sınırlı olmayabilir. Öte yandan "sahte" teknik destek ekipleri Hindistan veya Microsoft'la da sınırlı olmayabilir. Bakalım soruşturmanın sonuçları nasıl olacak...
Ercan Uğurlu
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