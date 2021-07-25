Sahte Reklam Engelleme Uygulamalarına Dikkat

ESET Araştırma Ekibi, kötü amaçlı yazılım indiren, saldırgan reklam tabanlı bir tehdit olan Android/FakeAdBlocker'ı analiz etti. Android/FakeAdBlocker URL kısaltıcı hizmetlerini ve iOS takvimlerini suistimal ediyor. Android cihazlara truva atları dağıtıyor.