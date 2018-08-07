Sahte Uygulamaları Tanımanın Yolları!

Apple App Store ve Google Play Store'daki sahte uygulamaları nasıl tanıyabilirsiniz? İşte sahte uygulamanın işaretleri...

Sahte Uygulamaları Tanımanın Yolları!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

BAYRAMDA İHTİYACINIZ OLAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

DRONE'LARLA GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ SİZ OLUN

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Mount & Blade: Warband'den Espor Hamlesi
Sahte Uygulamaları Tanımanın Yolları!
Android Go'lu Samsung Galaxy J2 Core, Yakın
Çift SIM'li iPhone'u Satın Alamayabilirsiniz
Nintendo NES'in doğru okunuşunu açıkladı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir