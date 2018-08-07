Sahte Uygulamaları Tanımanın Yolları!
Apple App Store ve Google Play Store'daki sahte uygulamaları nasıl tanıyabilirsiniz? İşte sahte uygulamanın işaretleri...
iPhone'unuzda veya Android'li telefonunuzda birçok kişisel verinizi, fotoğrafınızı, epostalarınızı ve fazlasını depoluyorsunuz. Bu nedenle zararlı yazılımların telefonunuza girmesi düşüncesi, size pek iyi hissettirmiyor. Şanslıysanız, zararlı uygulama sadece telefonunuzu yavaşlatmakla kalabilir. Ancak verilerinizi sızdırarak hayatınızı karartması da mümkün.
Peki, Google Play'deki veya Apple'ın App Store'undaki sahte uygulamaları nasıl fark edebilirsiniz?
Resmi mağazaları kullanın: Çok temel bir uyarı ancak bu uyarıyı atlamayın. Resmi mağazalar, uygulamaları indirmeye sunmadan önce bazı değerlendirmelere tabi tutarlar. Örneğin iOS App Store'un dışına çıktığınızda, kendinizi şüpheli uygulamaları indirmeye açmışsınız demektir.
Yorumlara bakın: Mağazalardan ilk kez indirdiğiniz veya tanımadığınız her uygulama için yorumlara mutlaka göz atın. WhatsApp ve Netflix'i tanıyor olabilirsiniz ancak bazı uygulamaların bunları taklit edebileceğini ve taklit uygulamaların bilgilerinizi çalabileceğini unutmayın.
Uygulamanın açıklamasına bakın: Kötü gramer ve yanlış noktalama işaretleri, yeterince profesyonel görünmeyen bir açıklama, sahte uygulamaların ortak özelliklerinden. Ancak bazen sahte uygulamaların da profesyonel görünümlü açıklamalar kullanabildiğini söyleyelim.
Geliştiricilerine bakın: Mağazalar, uygulamaları kimin geliştirdiğini kolayca bulmanızı sağlıyor. "Facebook" gibi büyük isimler şüphe çekmese de, tanımadığınız bir geliştiricinin uygulamasını indirirken dikkatli olun.
Geliştiricinin web sayfasına bakın: Geliştiricinin bir Wikipedia sayfası var mı? CHIP Online'da ve web üzerinde bu geliştiriciden hiç bahsedilmiş mi?
Pikselli ekran görüntülerine dikkat edin: Bazı sahtekarlar, mağazaya yerleştirdikleri sahte uygulama için kusursuz bir ekran görüntüsü yüklemekle uğraşmıyorlar ve içeriği başkalarından çalışıyorlar. Her sahte uygulamanın görüntüsü şüphe çekmese de, ekran görüntülerine bakmanızda fayda var.
Yükleme sayısına bakın: Sadece 1.000 kez yüklenen bir uygulama, 1 milyon kez yüklenen uygulamaya kıyasla size çok daha şüpheli görünmelidir. Ancak Apple indirme verilerini paylaşmadığı için ipucu, sadece Google Play için geçerli. Bazı uygulamaların Google Play'de de indirme verisini paylaşmayabildiğini söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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