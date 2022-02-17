Salgının Başından Beri Tek Bir COVID Vakası Görülmemişti; Şimdi Görüldü!

Pandemi başladığından beri Cook Adaları'nda ilk kez bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Dünyada Koronavirüs salgınının bulaşmadığı son ülkelerden biri olan küçük Pasifik ülkesinde 2021'de birkaç yanlış alarm verilmişti. Ancak şimdi Yeni Zelanda'dan gelen bir yolcunun testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.
Hastalanan kişinin Rarotonga'da sekiz gün geçirdiği ve Yeni Zelanda'ya döndüğü gün semptomlar gösterdiği söyleniyor. Yapılan testler, hastanın Omicron varyantı taşıdığını doğruladı.
Yakın temaslıları belirlemek amacıyla, Cook Adaları yönetimi, hastanın Takip ve İzleme sisteminde etiketlediği bilinen yerlerin bir listesini yayınladı, böylece potansiyel olarak maruz kalanlar semptom geliştirirlerse, COVID-19 testi yaptırmak isteyebilecekler. Şimdiye kadar temaslı olduğu belirlenen 31 kişinin test yaptırdığı ve sonucun negatif olduğu belirtiliyor.
Resmi açıklama, "Yerel olarak ve Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilerin gözden geçirilmesinin ardından, kişinin virüse Rarotonga'dayken yakalanmış olması çok muhtemel" deniyor. Açıklama şöyle devam ediyor: "Bu, 'sessiz bulaşma' meydana gelebileceğini gösteriyor. Yüksek aşılama oranlarımız, koruma açısından bir rol oynadı. İnsanlar COVID'e yakalanabilir, ancak hafif semptomlar yaşıyor ve COVID-19 geçirdiklerinin farkında olmuyorlar."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın