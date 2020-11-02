Samanyolu Galaksisi'nde kaç tane yaşanabilir gezegen var? İşte yanıtı!

Evren hakkında merak edilen sorular sıklıkla hepimizin aklını kurcalıyor. Ne kadar yaşanabilir gezegen var? Uzay'da hayat var mı? Dünya'nın alternatifi var mı? İşte bu sorulardan birinin yanıtı Kepler Uzay Teleskobu'ndan gelen verilerle yanıt buldu.
Verilere göre, Samanyolu Galaksisi'nde en az 300 milyon yaşanabilir gezegen var. Kesin bir sayı olmasa da bu veriler aracılığıyla, alternatif Dünya arama çalışmalarına başlanabilecek kaba bir temel oluşuyor.
"Gezegen Olduğunu Biliyorduk Ancak Artık Yaşanabilir Olabileceğini de Biliyoruz"
Popular Science'ın haberine göre, konu ile ilgili NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde gökbilimci olan Steve Bryson şu şekilde konuştu:
"Kepler bize, milyarlarca gezegen olduğunu zaten söylemişti. Fakat artık bu gezegenlerin önemli bir kısmının kayalık ve yaşanır olabileceğini biliyoruz. Bu sonuç nihai bir değer niteliği taşımasa da ve bir gezegenin yüzeyindeki su, yaşamı destekleyen pek çok etmenden sadece biri olsa da; bu dünyaların böylesine yaygın olduğunu bu denli yüksek güven ve hassasiyetle hesaplamamız son derece heyecan verici."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın