Şampiyonlar Ligi Facebook'ta Yayınlanacak!
Facebook, UEFA Şampiyonlar Ligi yayını için tüm futbol severleri heyecanlandıracak, önemli bir anlaşmaya imza atıyor...
Görünene göre Facebook, canlı spor yayını hizmetine yeni bir üye daha ekleyebilir: UEFA Şampiyonlar Ligi futbol maçları. Reuters'ın söylediğine göre bu yayınlar, Fox Sports ile yapılan bir ortaklık antlaşması sonucunda 2017-2018 sezonunda Zuckerberg'in sosyal ağında izlenilebilecek.
Şampiyonlar Ligi, pek çok ülkede ücretli yayın hizmetlerine kaydıktan sonra, Dünya'daki en fazla izlenen spor müsabakalarından biri iken izlenme oranını önemli biçimde kaybetti. Ancak eğer yayınlar Facebook üzerinden de yapılmaya başlanırsa, bu sorunun ortadan kalkacağı kesin...
Levent Öztürk
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