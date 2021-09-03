Şampiyonların Tercih Ettiği En İyi Oyun 3'lüsü

Logitech G, profesyonel oyuncuların sıklıkla tercih ettiği kalite, performans ve tasarım üstünlüğü vadeden ürünler üretmeye devam ediyor. Ultra hafif yapısı ve LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine sahip PRO X SUPERLIGHT Mouse, dayanıklı yapısı ve Blue VO!CE yazılımıyla güçlü PRO X WIRELESS Kulaklık ve daha hızlı ve sessiz bir oyun deneyimi için tasarlanan Pro Klavye dünyanın en iyi oyuncuları tarafından tercih edilen mükemmel üçlü olarak öne çıkıyor.
%25 daha hafif: PRO X SUPERLIGHT Kablosuz Oyuncu Mouse
Son derece rafine bir mekanik tasarımla birlikte LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan mouse, espor profesyonellerine hitap ederken, mükemmel bir oyun deneyimini yaşatıyor. 63 gramdan bile az ultra hafif yapısıyla standart bir PRO mouse'tan yüzde 25 daha hafif olma özelliği ile öne çıkıyor ve sürtünmesiz bir kaydırma sağlarken, 70 saate kadar süren pil ömrüyle kesintisiz oyun zevki sunuyor. Logitech G'nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüyle gelen PRO X SUPERLIGHT, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor. Büyük, sıfır katkılı PTFE ayaklara sahip olan PRO X SUPERLIGHT, oyunla sorunsuz ve akıcı bir bağlantı için yumuşak bir kayma hissi yaratarak oyunculara maksimum performans vaat ediyor.
Blue VO!CE yazılımı ile çok güçlü: PRO X WIRELESS Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
20 saatin üzerinde pil ömrü ve 13 metre mesafe sunan 2,4 GHz LIGHTSPEED kablosuz ile donatılan PRO X WIRELESS Kablosuz Oyuncu Kulaklığı; gürültüyü azaltan, sesin daha zengin, daha net ve daha profesyonel çıkmasını sağlayan Blue VO!CE yazılımıyla güçlenerek oyunculara en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Alüminyum ve çelikten imal edilen hafif ve dayanıklı yapıya sahip PRO X WIRELESS, yumuşak hafızalı köpükten kulak yastıkları ve birinci sınıf suni deriyle kaplı kafa bandı ile saatler süren oyunların vazgeçilmezi oluyor. Daha güçlü, net ve temiz bir ses için PRO-G 50mm sürücüye ve oyun deneyimini profesyonelleştiren DTS 7.1 surround ses sistemi ile oyuncular için büyük öneme sahip ses iletme hızını en ileri seviyede sunuyor.
Standart mekanik klavyelere göre %25 daha hızlı: PRO Klavye
Logitech G Pro yüksek performanslı, rakam tuşları olmayan mekanik oyun klavyesi, profesyonellerinin vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Logitech'in seçkin Romer-G™ mekanik tuş anahtarlarına sahip klavye, standart mekanik klavyelere oranla %25 daha hızlı harekete geçiyor ve daha sessiz bir performans sağlıyor. Ürün, dahili belleği, çıkarılabilir kablo sistemi, taşımayı kolaylaştıran boyutları ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Pro Klavyenin gelişmiş GX Tık sesli mekanik anahtarları yüksek performans sağlarken, üç adımlı ayara sahip klavye en konforlu açıda oyun oynamaya yardımcı oluyor.
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