SamSam'in kazandırdığı milyonlar tek kişiye...

Yeni bir rapora göre SamSam fidye yazılımının elde ettiği milyon dolarlar, tek bir kişinin cüzdanını doldurmuş olabilir...

SamSam'in milyonları tek kişiye ait olabilir...

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Toplam 1 Yorum

Comodo IS'ten ve Restore Rx'ten başka kimse sizi koruyamaz. Bayram geçtikten sonra...

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