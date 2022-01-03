Samsong, 2022 Model Yeni MicroLED ve Neo QLED TV'lerini Tanıttı!

Samsung, 2022 model yeni TV ve monitörlerini tanıttı. Şirketin yeni TV serisi, yeni MicroLED TV'ler, Neo QLED TV'lerden (MiniLED) oluşuyor. Güney Koreli firmanın yeni MicroLED TV'leri artık daha fazla boyutta geliyor ve gelişmiş görüntü kalitesi ve ses performansı sunuyor.
Yeni Samsung MicroLED TV'ler artık 89 inç, 101 inç ve 110 inç varyantlarda satın alınabilecek. Bu modeller, 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 4K ekranlara sahip. Samsung, yeni MicroLED TV'lerinde kullanılan 25 milyon mikrometre boyutundaki LED'lerin her birinin kendi rengini ve ışığını üreterek mükemmel siyahlar, etkileyici renkler ve yüksek parlaklık seviyeleri sunduğunu söylüyor.
TV'ler artık 20 bit gri tonlama derinliği de sunuyor. Bu, renkleri daha doğru bir şekilde üretebilecekleri gelişmiş parlaklık ve renk seviyesi sunabilecekleri anlamına geliyor. Gerçeğe yakın renkler sunmak için %100 DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamlarını kapsıyorlar. Yüksek parlaklık, %100 renk hacmi ve mükemmel siyahlar sayesinde Samsung'un yeni MicroLED TV'leri yüksek bir HDR performansı sunuyor. Elbette bu TV'ler HDR10+ ve AMD FreeSync Premium ile de uyumlu.
Bu yeni MicroLED TV'lerde ayrıca üst, alt ve yana monte edilmiş hoparlörler bulunuyor. Samsung, çok kanallı hoparlörlerle birlikte etkileyici ses sunan yeni TV'lerine Dolby Atmos'u da ekledi.
Yeni MicroLED TV'ler Samsung'un Tizen OS işletim sisteminin yeni sürümünü çalıştırıyor. Şirket, Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve Utomik bulut oyun hizmetlerini de bu TV'ler ile sunuyor. Kullanıcılar, Birlikte İzle özelliğini kullanarak video görüşmesinde arkadaşlarıyla içerik izleyebiliyorlar. TV'lerde ayrıca Samsung Health, SmartThings, Bixby ve Gaming Hub da bulunuyor.
Güney Koreli firma, 2022 akıllı TV serisine yepyeni bir NFT platformu da ekledi ve insanlar bunu dijital sanat eserlerini bulmak, satın almak ve takas etmek için kullanabiliyor.
MicroLED TV'ler için henüz bir fyat açıklaması yapılmış değil. Ancak yeni ekran teknolojisi ve büyük ekran boyutları nedeniyle büyük olasılıkla son derece pahalı olacaklar. Bu çeyreğin sonundan önce önemli pazarlarda satışa çıkmaları bekleniyor.
Samsung'dan Yeni Neo QLED TV'ler
Yeni MicroLED TV'lerin yanı sıra Samsung, yeni Neo QLED TV'lerini de tanıttı. Şirket, 2022 Neo QLED TV'lerinin gelişmiş arka aydınlatma kontrolü için yeni bir Neo Quantum işlemciye sahip olduğunu söylüyor. TV'ler ayrıca gelişmiş görüntü kalitesi, ses performansı ve yeni yazılım özelliklerine sahip.
Samsung'un 2022 Neo QLED TV'leri 4K ve 8K ekranlarla geliyor. Bu ekranlarda daha fazla ışık kaynağı kontrolü ve daha iyi HDR performansı sunuluyor. Önceki nesil Neo QLED TV'lere oranla, parlaklık seviyesi dört katına çıkıyor.
Bu TV'lerde ayrıca AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+, HDR10+ GAMING, 144 Hz'e kadar yenileme hızı ve HDMI 2.1 bağlantı noktaları bulunuyor. Ne yazık ki, Dolby Vision için destek yok.
Şirket ayrıca nesneleri tek tek tanımak ve arka planlarına göre işlemek için Gerçek Derinlik Geliştirici özelliğini de kullandığını söylüyor. Yeni EyeComfort modu, 2022 Neo QLED TV'lerde yerleşik sensörleri ve kullanıcıların göz yorgunluğunu yaşamaması için parlaklık ve beyaz dengesini ayarlama zamanını kullanıyor.
Güney Koreli firma, televizyonlarındaki yazılımı da geliştirdiğini söylüyor. Yeni Neo QLED TV'ler, tüm büyük akış hizmetlerinden içeriği derleyen ve düzenleyen daha yeni bir Tizen sürümüne sahip. Tüketiciler, dijital sanat eserlerini keşfetmek, satın almak ve ticaretini yapmak için bir NFT platformu kullanabiliyor. Birlikte İzle özelliği, TV'yi kullanarak video görüşmesi yaparken arkadaşlarınızla ve ailenizle içerik izlemek için iyi bir seçenek gibi görünüyor.
Yeni TV'lerin diğer özellikleri arasında SmartThings, Samsung Health, SpaceFit Sound ses kalibrasyonu, Alexa ve Active Voice Amplifier yer alıyor.
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