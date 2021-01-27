Samsun Galaxy S20 FE İnceleme: Son Galaxy S20 Ne Kadar İyi?

Akıllı telefon fiyatları tahammül sınırlarını aşmaya başladıkça, üreticilerin üst düzey amiral gemisi modellerine göre çok daha az maliyetli alternatifler sunduğunu sıklıkla görüyoruz. Öyle ki, bir zamanlar olmaz denilenler gerçek oluyor; Apple bile iPhone SE gibi modellerle karşımıza çıkabiliyor.
Samsung ise, bu yaklaşımın yabancısı sayılmaz. Koreli devin daha önce de "mini" ya da "lite" gibi modeller sunduğunu gördük. Ama bu modeller, amiral gemisi ağabeylerinin bir hayli gerisinde kalan özellikler sunuyordu. Samsung Galaxy S20 FE ise, pek öyle bir model sayılmaz. Teknik özellikler ve ekran açısından Galaxy S20'den hiç bir eksiği yok; fiyatı ise daha ucuz. Peki ama bu fiyat farkı nereden kaynaklanıyor? Tabii ki Galaxy S20 FE'nin bazı "kırpılmış" yanları söz konusu.
İncelememize başlamadan önce belirtmemiz gereken önemli bir durum söz konusu. Bizim incelediğimiz model, Galaxy S20 FE 5G. Yani telefon 5G desteğine sahip ve doğal olarak Snapdragon işlemci kullanıyor. Ama Türkiye'de bu modeli satın alma şansına sahip değilsiniz. Zira Samsung her zaman yaptığı gibi, yine ülkemizde Exynos'lu Galaxy S20 FE'leri satışa sunuyor. Bu modellerde 5G desteği yok. Ayrıca farklı bir işlemci söz konusu olduğunda, performansta da bazı farklar görüleceği kesin. Ama bunların dışında, elimizdeki telefonla sizin satın alacağınız telefon arasında bir fark olmayacak.
Galaxy S20 FE: Teknik Özellikler
Biraz önce söylediğimiz gibi, test merkezimize konuk olan telefonda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ve Adreno 650 GPU yer alıyor. Türkiye'de satılan modellerde ise Exynos 990 ile Mali-G77 MP11 ikilisi kullanılıyor. Yani satın alacağınız Galaxy S20 FE'nin kalbi, yine Türkiye'de satın alınabilen Galaxy S20 ile aynı bileşenlerden oluşuyor.
Galaxy S20 FE'nin Galaxy S20'den düşük kaldığı taraf ise RAM miktarı. Telefonda bulunan RAM, 6GB büyüklüğünde. Galaxy S20'nin RAM miktarı ise 8GB idi.
Samsung, Galaxy S20 FE'de 6.5 inç büyüklüğünde bir Dynamic AMOLED ekrana yer veriyor. Bu ekran, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe sahip ve Galaxy S20'nin 6.2 inç'lik ekranına göre biraz geride kalıyor. Ama 120Hz desteğinin bu telefonda karşımıza çıkması oldukça etkileyici. Bu arada, ekranın kavisli olmadığını da söylemeliyiz.
159.8 x 74.5 x 8.4mm boyutlara sahip olan telefon, 190g ağırlığında. Yani Galaxy S20'den biraz daha büyük ve biraz daha ağır.
Galaxy S20 FE'nin kamera sistemi 3 lensten oluşuyor: 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 8 megapiksel telefoto kamerası. Diyafram değerleri, sırasıyla f/1.8, f/2.2 ve f/2.4. Önde ise bizi, 32 megapiksllik bir selfie kamerası (f/2.2) karşılıyor.
Galaxy S20 FE ile birlikte sunulan dahili depolama alanı 128GB büyüklüğünde. Telefonda bellek kartı girişi bulunuyor. Pil kapasitesi ise 4.500mAh. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da önemli artılar arasında.
Telefon, kutusundan Android 10 ile çıkıyor ancak Android 11 güncellemesi pek çok bölgede yayınlanmış durumda. Ne yazık ki bizim test ettiğimiz Galaxy S20 FE 5G, henüz Android 11 güncellemesini almadı.
Teknik özelliklerden kısaca bahsettik. Öyleyse gelin artık, incelememize başlayalım...
Galaxy S20 FE: Tasarım
Galaxy S20 FE'nin tasarımı hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok; Samsung çizgileri taşıyan bir akıllı telefon daha diyebiliriz. Ama bunu olumsuz bir durum gibi düşünmeyin; zira Galaxy S20 FE ilk bakışta bile göze oldukça şık görünen bir cihaz.
Öncelikle bilmeniz gereken, telefonda kavisli ekran bulunuyor olması. Ayrıca çerçeve alüminyum olsa da, arka kapak plastik. Üstelik bu kez karşımızda duran, Samsung'un "Glasstic" adını verdiği sert ve parlak plastik de değil. Bu da kötü bir durum sayılmaz; zira bu mat kapak, telefonu elinize aldığınızda yumuşak bir his veriyor.
Ne yazık ki kamera modülü, Galaxy S20'ye göre biraz kırpılmış özellikler sunsa da, rahatsız edici bir çıkıntı oluşturuyor. Eğer telefonu kılıfsız kullanıyorsanız, bu çıkıntı, özellikle telefonu masaya koyduğunuzda rahatsız edici olabiliyor. Görüntü olarak ise, Galaxy S20'den pek farklı sayılmaz.
Çerçevenin sağ tarafında güç düğmesi ve ses ayar düğmeleri bulunuyor. Sol kenarda ise herhangi bir bir şey yok. Üst kenarda SIM ve bellek kartı yuvası ile birlikte bir mikrofona yer verilmiş. Son olarak, alt kenarda USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve ikinci bir mikrofon bulunuyor. Ve hayır; bu telefonda da kulaklık girişi yok.
Ekran altı optik parmak izi sensörü ile gelen Galaxy S20 FE, bu konuda işini oldukça iyi yapıyor. 3 farklı parmak izini kaydedebiliyorsunuz ve sensör, bu izleri çoğu zaman sorunsuz okuyabiliyor.
Galaxy S20 FE: Ekran ve Ses
Galaxy S20 FE'nin ekranı, başlarken de söylediğimiz gibi 120Hz yenileme hızına sahip ve 6,5 inç büyüklüğünde. Sunduğu çözünürlük ise 2.400 x 1.080 piksel. Samsung'un 120Hz özelliğini kırpmak yerine, Galaxy S20'ye oranla daha düşük çözünürlük sunmaya karar vermesi sevindirici. Zira 120Hz'in yarattığı farkı, biraz daha yüksek bir çözünürlüğün yaratamayacağını düşünüyoruz. Ekranın sunduğu görüntü kalitesi ise, diğer Samsung telefonlarda olduğu gibi son derece temiz ve net. 120Hz'in fark yarattığını, bu noktada bir kez daha söylemeliyiz.
Galaxy S20 FE'nin önemli artılarından biri de, kuşkusuz stereo hoparlörlere sahip olması. Samsung amiral gemilerinde görmeye alıştığımız gibi, bu telefonda da bir hoparlör alt kenara yerleştirilmiş, diğeri ise ahize bölümünde. Bu hoparlörlerin dışarıya verdiği ses oldukça yüksek ve sesi ne kadar açarsanız açın, bozulma yaşanmıyor.
Kısacası, gerek görüntü kalitesi, gerek ses kalitesi açısından Galaxy S20 FE'nin eksik kaldığı bir durum yok. Bu da, telefonun multimedya açısından oldukça iyi bir seçim haline gelmesini sağlıyor.
Galaxy S20 FE: Kamera
Bu telefonun Galaxy S20'ye göre "en kısa" kaldığı alan, hiç kuşkusuz kamerası. 3 lensten oluşan kamera düzeninde ana kamera 12 megapiksllik bir sensör içeriyor. Bu, Galaxy S20'nin ana kamerası ile aynı. Ancak hem ultra geniş açı hem de telefoto kameraları Galaxy S20'ye göre biraz "kırpılmış" durumda. Yine de, makro ya da derinlik sensörlerinin yerinde duruyor olması güzel.
Optik zum özelliği, Galaxy S20 FE'nin önemli artıları arasında sayılabilir. Çekilen fotoğrafların kalitesi ise oldukça iyi. Yine de renklerin bazen aşırıya kaçması veya bazı durumlarda çekilen karelerin karanlık görünmesi söz konusu olabiliyor. Ancak telefonun kamerası, keskinlik veya detaylar konusunda sorun yaşatmıyor.
Ultra geniş açı ve telefoto kameraları ise, yukarıda da söylediğimiz gibi ortalama bir kalite sunuyor. Renklerin abartılması durumu artıyor ve detaylar kaybolmaya başlayabiliyor.
Ne yazık ki Galaxy S20 FE 8K kaydı desteklemiyor. Bunun donanımsal bir engelden kaynaklanmadığı kesin; zira Galaxy S20 ailesinin diğer üyeleri, aynı donanıma sahip ve bu desteği verebiliyor. Bu da bize Samsung'un, 8K'yı diğer Galaxy S20 modellerine özel bırakmak istemiş olabileceğini düşündürüyor.
Galaxy S20 FE: Performans
İncelememizin başında da söylediğimiz gibi, elimizdeki cihaz Snapdragon 865 yonga setine sahip. Ancak Türkiye'de satılan modellerde Exynos 990 bulunuyor. Bu yüzden, aşağıda göreceğiniz benchmark skorlarının, Exynos'lu modellerde farklı olabileceğini unutmayın. Ama bu, aralarında dağlar kadar fark olduğu anlamı da taşımıyor.
Galaxy S20 FE 5G, AnTuTu testinde 552.996 puan almayı başarıyor. Bu puanla Galaxy S20 FE'nin, Galaxy Note 20 Ultra'yı geçmeyi başardığını söylemeliyiz. Tabii ki Galaxy Note 20 Ultra'da Exynos 990 işlemci bulunduğu unutulmamalı. Ama diğer yandan, 12GB RAM ile geldiği de bir gerçek. Bu noktada, Exynos ve Snapdragon arasındaki farkı daha net görebiliyoruz.
Geekbench testinde Galaxy S20 FE'nin aldığı puanlar ise şu şekilde: Tek çekirdek için 880, çoklu çekirdek içinse 3.087. Yine Exynox - Snapdragon farkını görebilmeniz için Galaxy S20+ puanlarını da ortalama olarak paylaşalım: 800 tek çekirdek, 2.650 çoklu çekirdek
Galaxy S20 FE: Batarya
Snapdragon işlemcilerin, enerji verimliliği konusunda Exynos'lardan daha iyi olduğu bir gerçek. Bu gerçek, Galaxy S20 FE 5G'de de kendini hemen belli ediyor. Elimizdeki telefonla sizin alabileceğiniz telefon aynı olmayacağından, ayrıntılı batarya test sonuçları vermemeyi daha uygun buluyoruz. Sadece şunu söyleyebiliriz; telefonun 4.500mAh kapasiteli bataryası, test ettiğimiz modelde tam bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Eynos'lu modellerde de bataryanın 1 günlük kullanım için yeterli olacağını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.
Bu arada, Galaxy S20 FE'nin 25W hızlı şarjı ve 15W kablosuz şarjı desteklediğini de söyleyelim. Telefonun 0'dan 100'e şarj olma süresi ise, 1 saat 23 dakika.
Galaxy S20 FE: Fiyat ve Sonuç
Samsung'un Galaxy S20 FE için belirlediği resmi fiyat 7.999 TL. Ancak cihazı, online satış mağazalarında 5.400 TL seviyesinde satın almak mümkün. Başka bir deyişle Galaxy S20 FE'nin satış fiyatı, bulabileceğiniz en uygun Galaxy S20 satış fiyatından yaklaşık olarak 1.000 TL daha düşük.
Aradaki 1.000 TL'nin cebinizde kalması için nelerden fedakarlık etmek zorunda olduğunuzu yukarıda anlatmaya çalıştık ama kısaca tekrarlayalım: Daha düşük çözünürlüklü ekran, "kırpılmış" kamera özellikleri, plastik arka kapak ve 2GB daha az RAM. Ama Galaxy S20 FE'de daha büyük ve kavissiz bir ekrana sahip olacaksınız.
Özetlemek gerekirse, Galaxy S20 FE, fiyatı da göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi bir telefon. Amiral gemisi telefonların sunduğu özelliklerin neredeyse tümünü sunuyor, çok iyi bir ekrana sahip ve performansı da günümüz için fazlasıyla yüksek. Galaxy S21 serisinin tanıtılmış olduğu da unutulmaması gereken bir gerçek.
Eğer en iyiyi istiyorsanız, tabii ki Galaxy S21 serisine yönelmeniz gerekiyor. Ama cebinizden çok fazla para çıkmadan "neredeyse" amiral gemisi seviyesinde bir telefona sahip olmak istiyorsanız, Galaxy S20 FE tam da aradığınız telefon olabilir.
CHIP Online Notu: %91
ARTILAR:
+ Galaxy S20'ye göre çok daha uygun fiyat
+ 120Hz ekran tazeleme hızı
+ 4.500mAh batarya
+ Stereo hoparlörler
EKSİLER
- Türkiye'ye Exynos ile geliyor
- Kamera performansı daha iyi olabilirdi
TEKNİK ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi: Android 10 (Android 11'e güncelleniyor)
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (Türkiye'de Exynos 990)
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.84 GHz
Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED
Ekran Boyutu: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
Bellek (RAM): 6 GB
Grafik İşlemci: Adreno 650 (Türkiye'de Mali-G77)
Dahili Depolama: 128 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 12 MP & 12 MP & 8 MP
Batarya: 4.500mAh
Parmak İzi Okuyucu: Var
Yüz Tanıma: Var
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11ax
Bluetooth: 5.1
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Var
FM Radyo: Yok
Boyutlar: 159.8 x 74.5 x 8.4mm
Ağırlık: 190 gr.
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