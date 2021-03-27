Samsung'dan, 10 Yılı Aşkın Süredir Yapmadığı Kadar Büyük Bir Zam Geldi

Samsung, 10 yılı aşkın süredir yapmadığı kadar büyük bir zam yapacağını resmi olarak duyurdu. Bu zam, geride kalan yılın beklenenden çok daha memnun edici geçmesi ile açıklanıyor.