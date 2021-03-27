Samsung'dan, 10 Yılı Aşkın Süredir Yapmadığı Kadar Büyük Bir Zam Geldi

Samsung, yeni mali yıl için şirket genelindeki tüm çalışanlarına beklenin üzerinde bir zam yapıldığını duyurdu. Korean Time'a yapılan açıklamaya göre bahsi geçen maaş artışı iki farklı bölümden oluşuyor. Öncelikle tüm çalışanlar, yüzde 7.5 oranında bir zam almış durumda. Bunun yanında yüzde 3 ile 4.5 arasında performans zammı da yapılıyor.
Türkiye şartlarını düşündüğünüzde çok büyük bir oran gibi görünmese de, bahsi geçen artış Güney Kore için oldukça büyük. Öyle ki bu maaş artışları, 10 yılı aşkın süredir Samsung cephesinde görülen en büyük artış olarak dikkat çekiyor.
Samsung, yaptığı açıklamada geride kalan mali yılın "tatmin edici olmanın ötesine geçtiğini" söyledi ve bu maaş artışının çalışanlarına teşekkürü olduğunun altını çizdi. Ayrıca açıklamada, bu durumun gelecek olanların da işareti olduğunu da söyleniyor.
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