Samsung 10nm FinFET'i Seri Üretmeye Başladı

Samsung, ikinci nesil 10nm FinFET işlemci teknolojisinin seri üretimin başladığını duyurdu...

Samsung 10nm FinFET'i Seri Üretmeye Başladı

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