Samsung 10nm FinFET'i Seri Üretmeye Başladı
Samsung, ikinci nesil 10nm FinFET işlemci teknolojisinin seri üretimin başladığını duyurdu...
Yapılan açıklamaya göre Samsung, ikinci nesil 10nm FinFET işlemci teknolojisinin seri üretimini başlatmış durumda. 10LPP (Low Power Plus) adı verilen teknoloji, birinci nesil işlemcilere kıyasla %10 daha iyi performans gösteriyor ve %15 daha az enerji kullanıyor.
Hwaseong, Güney Kore'de üretimine başlanan işlemci, gelecekte artacak 10nm çip talebini karşılamak için hazırlanıyor. Samsung Electronics'in Foundry pazarlama başkan yardımcısı Ryan Lee'ye göre Samsung 8nm ve hatta 7nm teknolojilerini hedefine koymuş bile. Şimdilik 7nm işlemcilerin seri üretimi için erken olsa da, tahminler önümüzdeki yılın sonlarında onun da seri üretimine başlanacağını söylüyor.
Yeni 10nm işlemci teknolojisinin 2018'de yeni Snapdragon 845 ve Samsung'un kendi amiral gemisi telefonlarında kullanılması bekleniyor. Hem pil ömrünü arttıran hem de daha iyi performans sergileyen bu teknoloji, grafen topu lityum-iyon pillerin geliştirilmesi için bir miktar daha süre oluşturacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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