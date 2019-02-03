Samsung, 2018 Yılını Zirvede Kapattı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasadaki sıkı rekabete rağmen akıllı telefon pazarındaki yerini korumayı başardı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Açıklanan dördüncü çeyrek büyüme rakamları ve gelir raporları, zirvenin gerçek sahibini ortaya çıkardı: Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2018 yılında da bir numaralı akıllı telefon üreticisi konumunu birçok Çinli rakibinin sıkı rekabetine ve baskısına karşı korumayı başardı.
Güney Koreli dev, tedarik rakamlarına bakıldığında en yüksek rakamları yakalayan şirket olarak öne çıkıyor ancak Samsung'un bir numara unvanını taşımayı sürdürdüğü akıllı telefon pazarı da 2018 yılında küçülmeye gitmeye başladı. Bu, Samsung'un en büyük rakibi olan Apple'ı da etkiledi. İki teknoloji devi de bu sebeple akıllı telefon satışlarında düşüş yaşadı.
Ancak Huawei'nin hikayesi tam tersi yönde ilerliyor. Çinli teknoloji devinin yükselen satış rakamları, oldukça olumlu bir tablo çizerek şirketin 2019 sonu veya 2020 başında bir numaralı akıllı telefon üreticisi olma hedefini gerçekleştirmesini sağlayabilir. Geçtiğimiz yıla kıyasla Huawei'nin akıllı telefon tedariği %34.5 oranında bir sıçrama gösterdi ve Çinli teknoloji devi, 206 milyon ünite tedarik ederek akıllı telefon üreticileri sıralamasında üçüncülüğü yakaladı.
Canalys kaynaklı veriler ise Samsung'un 2018'in dördüncü çeyreğinde 70.3 milyon ünite tedariğine ulaştığını kaydediyor. Bu rakam, 2017 yılının dördüncü çeyreğindeki satış rakamlarına göre %5.3'lük bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Apple ise 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 71.7 milyon ünite ile yıllık bazda %7.3'lük düşüş yaşamasına rağmen en yüksek tedarik sayısını yakalayan akıllı telefon üreticisi oldu.. Huawei ise iki dev rakibinin aksine yıllık bazda %47.3'lük dev bir artışla 60.5 milyon üniteyi dağıtımcılara sevk etti.
Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtımı ile 2018 yılının son çeyreğinde yüksek satış oranları yakaladı ve çeyreğin en çok sevkiyat yapan akıllı telefon üreticisi konumunda yükseldi. Güney Koreli dev ise geçtiğimiz gün 2018 yılının son çeyreğindeki gelirlerini açıkladı. Samsung, raporunda, akıllı telefon satış rakamlarında yaşadığı düşüşü durağanlaşan akıllı telefon pazarına bağladı. Bununla birlikte bariz olarak Apple tarafından son çeyrekte tanıtılan yeni iPhone modelleri, alışıldığı üzere Samsung'un akıllı telefon satış rakamlarını gölgede bıraktı.
İlginç olarak bir başka araştırma firması olan IDC ise aynı çeyrek raporları için farklı bir tablo çizdi. IDC'nin oluşturduğu rapor, Samsung'u 2018'in dördüncü çeyreğinde 70.4 milyon ünite sevkiyatı ile zirveye oturturken Apple, 68.4 milyon ünite sevkiyatı ile ikincilik konumuna yerleşti. Huawei ise 60.5 milyon ünite sevkiyatı ile satış rakamlarında üçüncülüğü yakaladı. Araştırma firmaları arasında bu tarz farklılıklar, değişik firmaların aynı rakamları değişik olarak yorumlaması nedeniyle yaygın. Ancak yine de ortaya çıkan tablolar arasında bu denli bir farklılık olması ilgi çekici.
Canalys'e göre ise Samsung, yıl genelinde en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu 2018 yılında sevk ettiği 293.7 milyon akıllı telefon ile korudu. Bu rakam, 2017 yılının genel toplamına göre %7.2 oranında bir düşüşü ifade ediyor. Apple ise yıl genelindeki satış rakamlarında ikinciliği sevkiyatını yaptığı 212 milyon ünite ile yakaladı ancak yıllık bazda bir önceki yıla kıyasla %1.7 oranında bir düşüş gördü. Xiaomi ise Huawei'nin hemen arkasında 120.3 milyon ünite sevkiyatı ve %31.6 oranda büyümeyle yılı dördüncü konumda kapattı.
Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un şirketin akıllı telefon pazarındaki gidişatını düzeltmesini umuyor. Ayrıca katlanabilir Galaxy modeli ve 5G teknolojisinin üstünlüğü, Samsung'un sevkiyat rakamlarını ve gelirlerini arttırabilecek iki faktör konumunda.
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