Samsung 2019'da Daha Az Bellek Üretecek!
Raporlara göre Samsung, en büyük kazanç kapılarından birini kapatmaya hazırlanıyor!
Samsung, yarıiletken endüstrisindeki harika başarıları sayesinde son yıllarda rekor kâr elde etmişti. Bu başarılar sonrasında Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Intel'i 24 yıldır sahip olduğu tahtından ederek bugün dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi konumuna geldi. Ancak bu etkileyici büyüme trendi sona yaklaşıyor olabilir.
Samsung'un bu yükselişi, çoğu analiste göre akıllı telefon devrimi ile aniden yükselen yarıiletken endüstrisinin en büyük başarı örneği. Ancak analistlere göre bu büyüme artık son evresine gelmiş durumda. Bloomberg'e ait raporlara göre çip endüstrisindeki diğer büyük oyuncular gibi bu gelişmelerin farkında olan Samsung ise önlem almakta gecikmeyerek üretiminde yavaşlamaya gidecek. Bu sayede Samsung'un arz-talep dengesini korumak istediği ve ürün fiyatlarını kontrolde tutmayı hedeflediği belirtiliyor.
Samsung'a göre artık büyüme rakamları oldukça aşağı düşecek. 2018'de DRAM üretiminde %20 ve NAND üretiminde %40 oranını yakalayan Samsung, önümüzdeki sene için DRAM üretimindeki payını %20'den az ve NAND üretimindeki payı %30 olarak revize etti.
Üretim rakamları piyasadaki talep dengesi adına belirleyici bir faktör olduğu için bu oranlardaki kritik azalmanın Samsung adına da yavaşlama dönemine giriş anlamına geldiği düşünülebilir. Ancak bununla birlikte Samsung Semiconductors firmasının en fazla DRAM ve NAND üreten üretici konumunda olduğu göz önüne alınırsa, Samsung'un bu ağırlığını fiyatları manipüle etmek için kullanmayı denemesi de oldukça yakın bir ihtimal olarak akla geliyor. Bu endüstride Samsung dışında sadece iki büyük oyuncu (SK Hynix ve Micron Technology) olması da Samsung'un yararına olan bir durum.
İlginç olarak, Çinli yarıiletken üreticilerinin Samsung ve diğer çip üreticileri ile birlikte bir araya gelerek fiyatlandırma konusunda anlaşmaya varma isteğinde oldukları yönünde raporlar da ortaya çıkmıştı. Bu iddiadan henüz elle tutulur bir kanıt elde edilememiş olsa da, Samsung'un söz konusu manipülasyon hamlelerinin bu konuda yeni gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet verip vermeyeceği merak konusu.
Bu konuda Bloomberg'e bilgi veren Samsung, yazısında kısaca "Kapasitemizi esnek olarak yöneterek arz-talep durumunu dengede tutuyoruz." kelimeleriyle durumu açıklıyor
Doğan Kürşat Aktaş
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