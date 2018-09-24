Samsung 2019'da Daha Az Bellek Üretecek!

Raporlara göre Samsung, en büyük kazanç kapılarından birini kapatmaya hazırlanıyor!

Samsung 2019'da Daha Az Bellek Üretecek!

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