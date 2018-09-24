Samsung 2019'da Daha Az Bellek Üretecek!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Dinozorlar