Samsung 2020'de Bir Yandan Kaybederken, Bir Yandan da Kazandı

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu ve şirketleri vurduğu aşikar. Ancak Samsung bu dönemi en az hasarla atlatmayı başarmış gibi görünüyor. Samsung, bu çeyrek yaptığı satışlarda sadece yüzde 7.4'lük bir düşüş yaşarken, genel işletme katında ise yüzde 23'lük bir artış bekliyor.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ikinci çeyrek satışlarından yaklaşık 44 milyar dolar kazanç elde etmiş. Bu rakam bir önceki sene ise 47.1 milyar dolarken, şirket ikinci çeyrek bazında 2019'a göre bir düşüş yaşamış görünüyor. Ancak öte yandan işletme karı bakımından ise kazanç görülüyor. Zira şirket 2019'un ikinci çeyreğinde 5.5 milyar dolar civarında bir kazanç elde ederken, bu sene bu rakamın 6.7 milyar ile 6.9 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
Elbette bunlar şimdilik kesinlenmiş rakamlar değil, ön sonuçlar. Öte yandan Samsung, bu ön bilgilendirmeyi yaparken detayları da açıklamış değil. Şirketin finansallarına neyin yardımcı olduğu veya kazancın cihaz satışlarından mı yoksa reklam tarafından mı sağlandığı belirtilmiş değil. Önümüzdeki günlere kesin rakamlar ortaya çıkacaktır.
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