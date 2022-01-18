Samsung, 2021 Yılında Kaç Telefon Üretti? 2022 Yılındaki Hedefi Kaç?

Pandemi halen sürüyor ve hatta Omicron varyantı ile beraber varlığını bir kez daha yoğun olarak hissettiriyor. Teknoloji şirketlerinin üretim ve lojistik kapasitelerini düşüren salgının bu yılki etkilerini de beraber göreceğiz. Birtakım gelen haberlere göre Samsung'un da bu sene üretim kapasitesini düşürmesi bekleniyor. Ancak bir diğer sızıntıya göre durum tam tersi olacak.
The Elec'in haberine göre Samsung 2021 yılında 300 milyon akıllı telefon üretmiş. Bunun 240 milyonu direkt olarak Samsung markası için üretilirken, geri kalan 60 milyon ünite ise Wingtech ve Huaquin gibi diğer Güney Koreli şirketlerin özel sipariş olarak kayıtlara geçmiş.
Haberin devamında, Samsung'un 300 milyon barajını 2022 yılında geçeceği iddiası yer alıyor. Samsung'un 2022 yılı için 334 milyon akıllı telefon üretim hedefi belirlediğini söyleyen The Elec, bunun için şirketin farklı kaynaklardan yardım alabileceğini de yazmış.
2021 yılına geri döndüğümüzde, 300 milyon ünitenin sadece 20 milyonunun Galaxy S21 serisi cihazlar olduğunu söyleyelim. Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy F serisi cihazların da büyük çoğunluğu oluşturduğu biliniyor. Öte yandan Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3'ün sadece Güney Kore'de 1 milyonun üzerinde satış gördüğü de yazılanlar arasında.
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