Samsung, 2021 Yılında Kaç Telefon Üretti? 2022 Yılındaki Hedefi Kaç?

Samsung, 2021 yılında kaç akıllı telefon üretti? Hem o sayı, hem de şirketin 2022 yılında akıllı telefon üretim hedefi belli oldu.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, 2021 Yılında Kaç Telefon Üretti?

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