Samsung'un 2022 Telefon Hedefi Parmak Isırtıyor!

Samsung, her yıl hatrı sayılır sayıda akıllı telefonu tüketicilerle buluşturuyor, ancak Güney Koreli şirketin 2022 yılında rakamsal anlamda daha çarpıcı bir tablo ortaya koyacağı düşünülüyor.
Pazar araştırmacısı TrendForce'un analizlerine göre 2022 yılında piyasaya yüzde 3.8'lik bir artışla beraber tam 1.39 milyar yeni telefon girecek. Samsung ise, bu pastanın önemli bir kısmını elinde tutmak istiyor ve araştırma sonuçlarına göre şirket bu pastanın yüzde 20'lik dilimine göz koymuş durumda.
TrendForce, Samsung'un gelecek yıl yaklaşık 276 milyon akıllı telefon üreteceğini ve böylece pazarın yüzde 20'sini eline alacağını düşünüyor. Samsung'u, yüzde 18 ile Apple'ın, yüzde 16 ile Xiaomi'nin, yüzde 15 ile OPPO'nun ve yüzde 11'in Vivo'nun takip etmesi bekleniyor.
Samsung'un 2022 yılında piyasaya süreceği ilk modeller Galaxy S22 olacak. Galaxy S22 serisi ile 3 telefonla yıla başlayacak olan şirketin 2022 yılı boyunca tam 52 telefon modelini piyasaya süreceği düşünülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın