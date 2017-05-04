Samsung, 24 Yıllık Liderliği Yıkmaya Hazır!
24 yıldır bir türlü sahibi değişmeyen liderlik koltuğu, görünüşe bakılırsa çok yakında Samsung'un eline geçebilir!
Geçtiğimiz 24 yıldır, Dünya'nın en büyük çip üreticisi Intel idi. Bunun oldukça büyük bir başarı olduğu söylenebilse de, görünene göre artık tahtın el değiştirme vakti geldi. Yapılan tahminlere göre Samsung, önümüzdeki çeyrek içerisinde Dünya'nın en büyük çip üreticisi haline gelecek ve Intel'in 24 yıllık konumuna yerleşecek.
Intel, 1993 yılında Pentium işlemcileri üretmeye başlamasından beri Dünya'nın en büyük çip üreticisi. Ancak son zamanlarda fiyatların ve bellek çipleri için talebin artması ile beraber Samsung bu farkı hızlı bir şekilde kapatmaktaydı.
Piyasa araştırma firması IC Insights başkanı Bill McClean'in söylediğine göre "eğer bellek piyasa fiyatları ikinci çeyrek boyunca sabit durmaya veya artmaya devam ederse" Samsung üst noktaya ulaşarak Intel'in yerine geçebilir.
Intel'in bu yılın ikinci çeyreğinde 14.4 milyar dolarlık çip satışı duyurması bekleniyor. Buna karşılık Samsung'un çip satışlarının ise yıl bazında %4.1 artarak 14.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Eğer bu durum gerçekleşirse Samsung için büyük bir başarı olacak ve Samsung, Intel'in tahtına geçebilen tek çip üreticisi olacak...
Levent Öztürk
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