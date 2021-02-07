Samsung, 4 Yılın Ardından Bir Kez Daha "Listeye Girmeyi" Başardı

Samsung Electronics, yıllar sonra bir kez daha Fortune'un "Dünya'nın En Çok Beğenilen Firmaları" listesine girmeyi başardı. 1 Şubat 2021 itibariyle Samsung Electronics, Fortune'nun listesinde All-Star Rank 49'a ulaştı.
Samsung Electronics geçtiğimiz yıla göre 0,6 puan yükselerek 7,56 genel puanına ulaştı ve 49. sıraya yerleşti. Firma, İnovasyon, Yönetim Kalitesi, Uzun Süreli Yatırım Değeri, Ürün/Hizmet Kalitesi ve Küresel Rekabetçilik alanlarında birincilik derecesini alırken İnsan Yönetimi, Firma Varlıklarının Kullanımı, Sosyal Sorumluluk ve Finansal Sağlamlık alanlarında ise ikincilik derecesi aldı.
Samsung Electronics, 2005 yılında Fortune'un Dünya'nın En Çok Beğenilen Firmaları listesinde yer aldığında 39. sıradaydı. Firma, listedeki yükselişini sürdürerek 2014 yılında 21. sıraya kadar ilerledi.
Ancak daha sonra Samsung Electronics, 2017 yılından beri, en başta Samsung'tan Lee Jae-yong'u çevreleyen yasal sorunlar ve Galaxy Note 7'nin başarısız yayımı olmak üzere birkaç farklı sebepten listeye girmeyi başaramadı. Kısacası Samsung tamamen yanlış sebeplerle dikkati üzerine çekmekteydi.
Ancak durum artık değişmiş gibi gözüküyor ve belki de Samsung bu sefer listede daha uzun bir süre kalmayı başararak, Fortune'un listesinde ilk 10'da yer alan Apple, Microsoft ve Alphabet gibi firmalarla arasındaki farkı kapatabilir.
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