Samsung'dan 5 Bölümlük Sürpriz Animasyon Dizisi: Hemen İzleyin!

Samsung, 5 bölümden oluşacağını açıkladığı sürpriz bir animasyon serisi yayınlıyor. 'Dünyayı Değiştiren Elektronik Endüstrisinin Tarihi' adlı beş bölümlük serinin ilk bölümü yayınlandı bile. Hemen izleyin...