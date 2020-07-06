Samsung'un 5G Saltanatını Apple ve Huawei mi Bitirecek?

Samsung'un 5G akıllı telefon pazarındaki balayı dönemi bitiyor mu? Apple ve Huawei, Samsung için bir tehdit mi? İşte analistlerin düşünceleri.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un 5G ile Balayı Dönemi Bitiyor mu?

Bazı önde gelen analistler, Samsung'un 5G akıllı telefon yarışına son derece kolay bir şekilde başladığını, ancak ilerleyen dönemde bu yarışın Güney Koreli şirket için hiç de kolay geçmeyeceğini düşündüklerini söylüyorlar. Samsung'un bugüne kadar ABD'de çok az dirençle karşılaştığını düşünen analistler, Apple'ın oyuna dahil olmasıyla Samsung'un elinin zora gireceğini düşünüyor. Elbette bir de Huawei tarafı var...

Yeni yayınlanan Strategy Analytics raporuna göre Samsung, 5G yarışısında Huawei ve Apple karşısında kaybedecek. 5G akıllı telefon satışlarında bu sene 234 milyon adetlik satış olacağını düşünen analistler, Huawei'nin Çin pazarından da gelen güçlü talep ile beraber yüzde 27.3'lük pazar payı ile beraber dünyanın en iyi 5G akıllı telefon satan şirketi olmasını bekliyor. Yine rapora göre Huawei'yi yüzde 21.4 ile Apple ve yüzde 17.8 pazar payı ile Samsung takip edecek.

Gelecek sene ise işler biraz daha değişecek gibi. Apple'ın 5G oyununa eylül ayında dahil olmasıyla beraber bir sonraki sene satış rakamlarına daha fazla yansıyacağını düşünen analistler, Apple'ın küresel 5G cep telefonu pazarının yüzde 24.2'lik oranını elinde tutacağını düşünüyor. 2021 için Huawei için beklentiler yüzde 22.2, Samsung için ise yüzde 15.1.

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