Samsung 5G Tedarikçisi Olmaya Çalışıyor
Samsung, şimdi de Çinli akıllı telefon üreticileri için vazgeçemeyecekleri 5G ortağı olmaya çalışıyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung pek çok konuda pazarda aktif rol almak üzere mücadele ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Güney Koreli şirket şimdi de Çin'in en büyhük 2 akıllı telefon üreticisi için 5G yonga seti tedarik etmek istiyor. Hatta bunun için ilk test örneklerini göndermiş bile.
İddialara göre Samsung, ilk olarak OPPO ve Vivo için örnek 5G yonga seti gönderiminde bulunmuş. Bu rapor ışığında Exynos Modem 5100, Exynos RF 5500 ve Exynos SN 5800 yongalarının gelecek yıl daha yaygın şekilde kullanılmasını bekleyebiliriz.
Öte yandan Huawei'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yasaklanmış olmasının Samsung'un 5G yarışında daha fazla yer alabileceği anlamına geliyor. Elbette konu henüz netlik kazanmış değil. Gerek Huawei'nin gerek Samsung'un bu yarışta nasıl rol alacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
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