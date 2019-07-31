Samsung, 5G Telefonlarına İsim Arıyor
Güney Koreli devin yaptığı araştırma, firmanın 5G destekli telefonları için yeni bir isim düşündüğünü gösteriyor!
Birkaç yıl süren denemelerin ve haklı sayılabilecek yaygaranın ardından 5G, sonunda bazı ülkelerde devreye giriyor. Bu, telefon üreticilerinin 5G'den faydalanabilecek telefonları piyasaya sürmeye başlaması anlamına geliyor. Samsung ise 5G'li telefonlarla dolacak olan piyasada fark edilmek için bir isim arayışında.
Güney Koreli firmanın SmartLab Plus tüketici araştırma uygulamasında geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette kullanıcılara "akılda en çok kalan isim" soruldu. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğini üzere bu isimler, Samsung Galaxy S10 Pro, Samsung Galaxy S10 Performance Edition, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Pro Edition, Samsung Galaxy S10 Speed Edition ve Samsung Galaxy S10 5G'den oluşuyor.
Firmanın anket yapması, isim değişikliğinin kesin olduğu anlamına gelmiyor. Elbette anket, sadece 5G'li modele yönelik bir araştırma olmayabilir. Zaten 5G yaygınlaştıktan sonra firma, 4G'de olduğu gibi bu ibareyi telefonun isminden kaldırabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın