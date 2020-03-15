Samsung 5nm İşlemci Üretimine Başlıyor

Bundan 1 yıl kadar önce Samsung tarafından EUV tabanlı 5nm yonga seti üzerinde çalışmanın tamamlandığı duyurulmuştu. Yeni işlemcinin test süreci de tamamlanmış olup artık seri üretime geçilme aşamasına gelinmiş durumda. Samsung, yeni işlemcinin seri üretimine yakında başlayacak. Güney Koreli şirket bunun için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamış.
Samsung iş ortaklarından gelen bilgiye göre, Samsung şu an 5nm işlemci seri üretim hattını kurmak üzere ortaklarına gerekli makine siparişlerini vermiş. Üretim Hwaseong'daki fabrikada gerçekleştirilecekken, kurulum sürecinin 2 – 3 ayı bulacağı düşünülüyor.
7nm fabrikasyon sürecine sahip EUF yonga setine kıyasla yüzde 25 daha küçük olacak olan 5nm EUV çipler, yeni yetenekler de içerecek. Transistör yoğunluğu artacak olan yeni işlemci ile verimlilik de yüzde 20 oranında artacak.
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