Samsung'un Açılır Kameralı Telefonu Bu mu?

Samsung'un açılır ön kameraya sahip gizemli telefonuna ait olduğu söylenen çizimler, ortaya çıktı

Samsung'un Açılır Kameralı Telefonu Bu mu?

Açılır kamera, çok yeni bir fikir değil ancak telefonun ön yüzünde kesintisiz bir ekran kullanılmasına izin veriyor. OnePlus 7 Pro ve Oppo Reno gibi telefonlardan sonra benzer bir mekanizmayı Samsung'un da kullanacağı ortaya çıktı.

Tasarım web sitesi Pigtou ve tecrübeli sızıntı hesabı OnLeaks tarafından 'elde edilen' çizimlerde Samsung'un açılır kameralı telefonu görünüyor. Çizimlerdeki telefonun parmak izi tarayıcısı, arka yüzde yer alıyor. Arka yüzde üçlü bir kamera sistemi de görüyoruz, bu nedenle cihaz orta seviye Galaxy A serisinin bir üyesi olabilir.

Ön kameranın telefonun üst kenarından dışarıya çıktığı, sol köşeye yakın olduğu gözleniyor. Görüntülerden elde edebildiğimiz diğer ayrıntılar arasında USB-C portu ve ekranın altındaki geniş 'çene' bölümü var. Telefonda bir 3,5mm kulaklık girişinin olmaması da dikkat çekiyor.

Galaxy A serisiyle ilgili daha önce gördüğümüz ilginç tasarımların gerçeğe dönüşmeyebildiğini biliyoruz. Bu yüzden bu çizimlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği hakkında tahminde bulunmak zor.

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