Samsung'un Aldığı Patentler 2021'de de Hız Kesmedi: 7.000 Yeni Patent Daha!

Samsung, zaten son derece kabarık olan patent portföyüne yeni patentler eklemeye devam ediyor. Güney Koreli şirketin bu yıl içerisinde aldığı patentlerin sayısı yine parmak ısırttı!