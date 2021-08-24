Samsung'un Aldığı Patentler 2021'de de Hız Kesmedi: 7.000 Yeni Patent Daha!

Samsung'un patent portföyü her yıl büyümeye devam ediyor ve Güney Kore basınına göre şirket, bu yılın başından beri yaklaşık 7.000 patent daha aldı. Samsung Electronics'in dünya çapında 200.000'den fazla patente sahip olduğu düşünülüyor. Bu patentler, yarı iletkenler ve akıllı ev sistemlerinden akıllı telefonlara ve TV'lere kadar çeşitli segmentleri kapsıyor.
Business Korea'ya göre Samsung, patentlerin büyük çoğunluğunu ABD'de alıyor. Şirket, çeşitli teknolojiler için ABD'de yaklaşık 80.633 patente sahip. Bölgelere göre, Güney Kore 44.271 patentle ABD'yi takip ediyor. Onu da 39.288 patentle Avrupa izliyor. Çin ve Japonya'da Samsung, sırasıyla 18.879 ve 9.584 patente sahip.
Samsung, dünyanın en büyük Ar-Ge harcamasına imza atan şirketler arasında gösteriliyor. Ve bu süreçte şirket, doğal olarak çok sayıda patent alıyor. Bu sayede hem fikri mülkiyetlerini rakip şirketlerden koruyor, hem de patent trolleri ile uğraşmaktan kaçınıyor.
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