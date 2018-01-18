Samsung, Altı Çekirdekli Exynos 7872'yi Tanıttı!
Samsung, orta seviye telefonlara yönelik yeni, yetenekli işlemcisini tanıttı!
Samsung, altı çekirdekli Exynos 7872 işlemcisini resmi olarak tanıttı. İşlemci ilk olarak yeni ortaya çıkan Meizu M6s'de kullanılacak.
Exynos 5 serisi yonga setlerinin bir parçası olan Exynos 7872, 14nm FinFET yapısına sahip. Bir çift yüksek performanslı Cortex-A73 çekirdeğine sahip işlemcide güç verimliliğine yönelik dört Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor. Yonga seti içerisinde oyunlar için bir Mali-G71 GPU da bulunuyor.
Samsung'a göre yeni işlemci, tek çekirdekte selefine kıyasla iki kat daha yüksek performans sunuyor. Bu iddia doğruysa işlemcinin hızı, günlük kullanımda fark edilecek demektir.
2CA özellikli Cat.7 LTE modeme sahip Exynos 7872, 300Mbps mobil veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, FM Radyo, GPS, GLONASS, BeiDou ve Galileo, yonga setinin diğer özellikleri arasında.
21,7MP'lik ön ve arka kameraları destekleyen Exynos 7872, 120fps'de 1080p video kaydı yapabiliyor.
Exynos 7872, bu sene Samsung ve Meizu gibi müşterilerinin orta seviye telefonlarında yer alacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın