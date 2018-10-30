Samsung, Andorid Pie'da Klavyeyi Güncelliyor
Samsung Keyboard uygulaması, Android Pie beta sürümünde önemli bir özelliğe kavuşmuş görünüyor. Peki, yeni klavye nasıl olacak?
Samsung'un halihazırdaki klavye uygulaması, pek çok Samsung kullanıcısı tarafından tercih ediliyor. Swift Keyboard gibi alternatifleri deneyenler de var kuşkusuz, ancak Samsung'un klavyesine ekleyeceği yeni bir özellik ile büyük boyutlu cihaz kullananlar başka bir alternatif bulmakta güçlük çekecekler gibi duruyor.
Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için görünen Android Pie beta sürümünde yeni bir özellik beliriyor. Samsung'un klavye biçiminde farklılığa gittiği açık. Zira klavye kullanım alışkanlıklarına yeni bir seçenek daha eklemiş gibi görünüyor.
Klavye boyut seçenekleri arasında standart klavye ve tek el klavyenin hemen yanında kayan klavye adında yeni bir bölüm daha görünüyor. Samsung, bu yeni klavye biçimiyle kullanıcının klavyeyi ekran üzerinde istediği alana taşıyabilmesini sağlayacak. Bu da kuşkusuz tek elle yazı yazmayı kolaylaştıracak bir özellik.
XDA-Developers tarafından tespit edilen bu yeni özellik, yine burada belirtildiği üzere aslında yeni değil. Kayan klavye, namı diğer Floating Keyboard Galaxy S5'te de yer alıyordu. Android 4.4 ile çalışan Galaxy S5'ten sonra gelen diğer güncellemeler ile Samsung bu özelliği kaldırmıştı. Fakat görünen o ki, kayan klavye geri dönüyor.
Ercan Uğurlu
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