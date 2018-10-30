Samsung, Andorid Pie'da Klavyeyi Güncelliyor

Samsung Keyboard uygulaması, Android Pie beta sürümünde önemli bir özelliğe kavuşmuş görünüyor. Peki, yeni klavye nasıl olacak?

Samsung, Andorid Pie'da klavyeyi güncelliyor

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