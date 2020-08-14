Samsung'un Android 10 desteği Galaxy A serisini de kapsayabilir

Samsung'un üç yıllık Android OS güncellemesi sözü, yeni ortaya çıkan bir bilgiden anlaşılana göre portföyünün üst seviye ürünlerinin ötesine de genişleyebilir. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un mobil yazılım desteğini daha da genişletmeyi planladığına yönelik yaptığı açıklamanın ardından bu konuda pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Bu olayından ardından gelen birkaç gün içerisinde de verilen sözün sadece geçtiğimiz yıl yayımlanan Galaxy S10 gibi üst seviye cihazları kapsadığı anlaşılmıştı.
Ancak Samsung orta ve uzun dönem cihaz güncelleme poliçesi ile ilgili yeni soru işaretleri oluşturuyor. Firmanın ana vatanı Güney Kore'de bir müşteri temsilcisinin üç yıllık planın seçili Galaxy A akıllı telefonlarını da kapsayabileceğini söylemesi, bu karışıklığın temelinde yer alıyor.
Bir müşteri sorusuna cevap olarak yapılan yorum aynı zamanda Samsung'un devasa mobil portföyündeki hangi cihazların genişletmeye dahil olacağını belirleme sürecinde olduğunu da gösteriyor. Henüz bu belirleme sürecinin ne kadar süreceği belli değil ancak aynı firma yetkilisi, müşterilerin Samsung Members uygulaması aracılığı ile alınan karardan haberdar edileceklerini söyledi. Bu kararın da en geç bu yılın sonuna kadar alınacağı tahmin edilebilir.
Başka bir deyiş ile eğer 2019'un başlarından sonra yayımlanmış bir Galaxy akıllı telefon veya tablete sahipseniz, önümüzdeki yılın Android 12'si boyunca destek almanız mümkün olabilir. Ayrıca Samsung, Galaxy S20 serisi için One UI 3.0 betayı da duyurarak bu yılın Android 11 geçişini resmi olarak başlatmış oldu...
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