Samsung, Android Anlaşmasını Yeniledi

Samsung'un, Google ile olan Android birlikteliğinin yakında bitebileceğini düşünenler... Bu haber sizi bir hayli şaşırtacak!

Samsung, Android Anlaşmasını Yeniledi

Kore medyasından gelen bir rapora göre Samsung, Android lisansını Şubat ayı itibariyle yeniledi. Android'li telefon üreten ve Google Play'i cihazına yerleştirmek isteyen tüm üreticilerin Mobil Uygulama Dağıtım Anlaşması (MADA) lisansına sahip olması gerekiyor.

Bu anlaşmaya göre Play Store'un "en az, varsayılan giriş ekranının bir yanındaki panelde" yer alması gerekiyor. Google, üreticileri MADA anlaşmalarına zorladığı için Avrupa Birliği'nden ceza almıştı ancak görünen o ki ceza, firmanın Samsung ile anlaşma yenilemesini engellememiş. Elbette Samsung'un Galaxy cihazlarında tam bir deneyim sunabilmesi için anlaşmayı yenilemesi şart, aksi bir durumdan iki firmanın da memnun olmayacağından eminiz.

Bununla birlikte anlaşmanın şimdi ortaya çıkması oldukça ilginç çünkü Samsung'un en güçlü rakiplerinden Huawei'nin lisansı, ABD başkanı Donald Trump'ın emriyle henüz iptal edildi.

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