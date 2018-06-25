Samsung Android Go'lu Telefon Test Ediyor
Samsung'un üzerinde çalıştığı bir telefon, yeni Android Go'yu kullanabilir!
Samsung, Google'ın düşük fiyatlı telefonlar için tasarlanmış bir işletim sistemi Android Go'ya sahip bir telefonu test ediyor olabilir. SamMobile'e göre, SM-J260G model numarasına sahip bir telefonun Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da uluslararası olarak test edildiği bildiriliyor.
Rapora göre bu Android Go'lu Samsung telefon, özellikle Galaxy serisi ile karşılaştırırsak, çok daha sade bir kullanım tecrübesi sunacak. Yani bu telefonda AR Emoji ve Bixby gibi güçlü donanım gerektiren pahalı özellikler bulunmayabilir.
Bazı analistler daha önce Samsung'un bütçe dostu bir telefon seçeneği olmadığını, bu yüzden Android Go'lu bir telefonun gelebileceğini tahmin ediyorlardı. Bu testlere bakılırsa Samsung, giriş seviyesi telefonlar konusunda belli bir yol katetmiş bile.
Ali Ruhi Öztürk
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