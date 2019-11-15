Samsung, Anlamlı Bir Ödülün Daha Sahibi Olmayı Başardı!

Samsung Display, geçtiğimiz aylar içerisinde, fabrikalarında üretilen atıkların geri dönüşümü konusunda oldukça büyük adımlar attı. Ve şimdi, Korea Herald'ın bildirdiğine göre şirket, küresel güvenlik firması UL tarafından Altın sertifika ile ödüllendirildi.
Haberde belirtilene göre Samsung Display, fabrikalarındaki atıkları geri dönüştürmek için oldukça büyük bir çaba gösteriyor. Atık su filtrelendi, atık cam ise çimento üretimi için yeniden amaçlandırıldı. Sonuç olarak Samsung Display'in Asan, Güney Chungcheong Bölgesi'ndeki fabrikası geçtiğimiz yıldan bu yana atık malzeme geri dönüşümünde %97'ye kadar ulaştı.
Bildirilene göre UL, %90-94 aralığında atık geri dönüşümüne sahip olan firmalara Gümüş sertifika veriyor. Altın sertifika ise %95'in üzerine çıkabilen firmalara veriliyor.
Samsung'un atık azaltma çabaları sadece üretim tesislerinde değil, firma genelinde görülebiliyor. Bu yılın başlarında firma, plastik atığını azaltmak amacıyla küresel olarak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya da Galaxy S10 serisinin daha çevre dostu bir ambalaja sahip olmasını sağladı.
Ayrıca firma, birkaç ay önce Wisetek Solutions ile ortaklık kurarak Washington, DC'de e-atığı azaltma çabasına başladı. Aynı zamanda da Samsung Netherlands (Hollanda) ülkede satın alınan her Galaxy S10e'nin Gana ve Uganda'daki bir atık telefonun uygun bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayan bir kampanya başlattı...
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