Samsung, Apple Arcade'e Rakip Olabilir
Samsung, Apple oyun hizmeti Apple Arcade'e rakip olacak üyelik tabanlı bir oyun hizmeti geliştiriyor olabilir!
Samsung, Apple'ın oyun hizmeti Arcade'e rakip olacak üyelik tabanlı bir hizmet üzerinde çalışıyor. Tabi yeni patentlere inanacak olursak.
LetsGoDigital'in keşfine göre Samsung, 23 Nisan'da ABD Patent Ofisi'nde "PlayGalaxy Link" başlıklı bir patent aldı. Patentin Samsung Galaxy serisi telefonlarda sunulacak bir oyun hizmetine ait olduğu düşünülüyor. Patentin açıklamalarında "mobil cihazlar üzerinden erişilen çevrimiçi elektronik oyunlar" konusundan bahsediliyor. Açıklamalarda artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik oyunları ve "çevrimiçi bilgisayar oyunu turnuvaları" referansları da bulunuyor.
Patentler, kapsayıcı olmayı amaçladıklarından, adı geçen her şeyi sunmak gibi bir vaatleri bulunmuyor.
Apple'ın açılmayı bekleyen oyun hizmeti Apple Arcade, bu sene sonbahar aylarında iOS cihazlarına gelecek. Reklamsız bir hizmet olan Arcade, App Store'dan seçilmiş 100'ün üzerinde oyunu aylık bir ücretle sunacak. Samsung'un bütün pazarı rakibinin eline bırakmak istememesi oldukça doğal. Patentler, ürünlerin çıkışından genellikle çok önce alındığından, Apple'ın bu konuda önce davranacağı açık. Yine de Android'li cihazlar için Apple Arcade'e benzer bir hizmetin zamanla ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın