Samsung, Apple'ın Ceza Ödemesini İstiyor
Samsung, kendisine verdiği sözü tutmadığını düşündüğü Apple'ın yüklüce bir ceza ödemesini istiyor!
Samsung'un OLED ekran piyasasında ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Apple bu yüzden iPhone X'in ekranlarını Samsung Display'den tedarik etme yolunu izlemişti. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor ise Apple'ın Samsung'tan almayı söz verdiği minimum OLED miktarına ulaşamadığını söylüyor.
Bunun nedeni, iPhone satışlarının beklenenden daha yavaş olması. Samsung Display, minimum sipariş miktarına ulaşamayan Apple'ın bir ceza ödemesini istiyor. Rapor, iki firma arasındaki görüşmelerde ceza ödemesinin birkaç kez gündeme geldiğini söylüyor. Apple'ın üretimiyle başa çıkabilmek için A3 tesislerinde yatırımlar yapan Samsung'un yüzlerce milyon dolar ödeme beklediği iddia ediliyor.
Apple'ın cezayı ödemekten yana olmadığı, bunun yerine tablet ve laptopları için OLED ekran almayı önerdiği belirtiliyor. Samsung'un bunu kabul edip etmeyeceğini zaman gösterecek.
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