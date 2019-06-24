Samsung, Apple'ın Ceza Ödemesini İstiyor

Samsung, kendisine verdiği sözü tutmadığını düşündüğü Apple'ın yüklüce bir ceza ödemesini istiyor!

Samsung, Apple'ın Ceza Ödemesini İstiyor

Samsung'un OLED ekran piyasasında ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Apple bu yüzden iPhone X'in ekranlarını Samsung Display'den tedarik etme yolunu izlemişti. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor ise Apple'ın Samsung'tan almayı söz verdiği minimum OLED miktarına ulaşamadığını söylüyor.

Bunun nedeni, iPhone satışlarının beklenenden daha yavaş olması. Samsung Display, minimum sipariş miktarına ulaşamayan Apple'ın bir ceza ödemesini istiyor. Rapor, iki firma arasındaki görüşmelerde ceza ödemesinin birkaç kez gündeme geldiğini söylüyor. Apple'ın üretimiyle başa çıkabilmek için A3 tesislerinde yatırımlar yapan Samsung'un yüzlerce milyon dolar ödeme beklediği iddia ediliyor.

Apple'ın cezayı ödemekten yana olmadığı, bunun yerine tablet ve laptopları için OLED ekran almayı önerdiği belirtiliyor. Samsung'un bunu kabul edip etmeyeceğini zaman gösterecek.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Keanu Reeves'e Büyük Teklif ve Açık Çek!
Galaxy A90, Bu Sürpriz Özellik ile Gelebilir
Geleceğin Windows Dosya Gezgini Konsepti!
Windows 10 için En İyi 6 Antivirüs
YouTube, Çalışacak "Özel Birini" Arıyor!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost