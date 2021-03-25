Samsung, Apple'ın iPhone 13'lerine de İmzasını Atmaya Hazırlanıyor

Samsung, telefonlarında yüksek yenileme hızına sahip ekranlar kullanmaya çoktan başladı ancak Apple henüz iPhone'larında bu teknolojiyi uygulamıyor. İPhone 12 serisinde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanacağı söyleniyordu, ancak hiçbir zaman gerçekleşmedi. Şimdi endüstri çevrelerinde yayılan yeni bir dedikoduya göre Apple, iPhone 13 serisinde (ya da bazı analistlere göre iPhone 12S'te) Samsung'un LTPO OLED panellerini kullanacak.
The Elec tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple, iPhone 13 serisinde Samsung'un değişken 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED panellerini kullanacak. LTPO teknolojisini kullanmak ve bu panelleri bu yıl içinde teslim etmeye başlamak için Apple'a özel OLED panel üretim hattı kuruluyor.
LTPO (Düşük Sıcaklıkta Polikristalin Oksit) OLED paneller, ekranın yenileme oranını değiştirebildikleri için normal OLED panellere kıyasla daha düşük enerji tüketiyor. Örneğin, kullanıcı arayüzünde gezinirken ve gezinirken, yenileme hızı otomatik olarak değiştirilebiliyor. 120Hz, video izlerken 30Hz veya 60Hz'e kadar düşebiliyor. Ekranda hiçbir şey olmadığında, yenileme hızı 1Hz'ye kadar düşebiliyor ve böylece güç tasarrufu sağlanıyor.
Samsung'un Apple'a ayda 30.000 LTPO OLED ekran alt tabakası garanti ettiği bildirildi, ancak tam geçiş tamamlandıktan sonra, Güney Koreli firma 70.000'e kadar LTPO OLED alt tabaka tedarik etmeye başlayabilir.
Apple'ın iPhone 13'e değişken 120Hz yenileme hızı sunan ekranları getirmesi muhtemelen tüm modeller için geçerli olmayacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max bu teknolojiden yararlanırken, iPhone 13 Mini ve iPhone 13'ün ise 60Hz OLED ekranlara sadık kalması bekleniyor.
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