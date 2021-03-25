Samsung, Apple'ın iPhone 13'lerine de İmzasını Atmaya Hazırlanıyor

Yeni iddialara göre Apple, iPhone 13'te (ya da iPhone 12S'te) Samsung'un 120 Hz LTPO OLED panelini kullanacak. Başka bir deyişle yeni iPhone'larda da Samsung imzası bulunacak.

Samsung, iPhone 13'lere de İmzasını Atıyor

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