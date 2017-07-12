Samsung, Avrupa ve ABD'den Pil Uzmanları Kiralıyor
Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 7 ile yaşadığı felaketin tekrarlanmaması için yeni önlemler alıyor!
Samsung, Galaxy Note 7'nin pil felaketini sorumlu ve positif bir tavırla çözmeyi başardı. Şirket, buna benzer bir felaketin tekrar yaşanmaması için her türlü önlemi aldı. Özellikle pil konusunda aşırı dikkatli davranan Samsung, 8-adım pil testi prosedürünü uygulamaya başladı, ayrıca pil tasarımı ve üretimi ekiplerini yeniledi ve parça kontrolü ekiplerini arttırdı.
Ancak görünüşe bakılırsa Samsung tüm bu önlemleri yeterli görmüyor. Şirket, pil mühendisi kiralamak için kendi ülkesi dışına çıkarak Avrupa ve Amerika'da uzman aramaya başladı. The Investor'un en son yayınladığı habere göre şirket, pil biliminde yüksek lisans ve doktora yapmış, pil materyalleri ve hücre gelişimi alanında uzman mühendisleri kiralamak istiyor.
Anlaşıldığı kadarıyla şirketin ABD yetkilileri bazı adaylar ile çoktan mülakat yapmış, ancak henüz bir anlaşmaya varılamamış. Bunun dışında marka ayrıca katı hal pillerin gelişimini de hızlandırmak istiyor, bunun sebebi ise bu pillerin ısıya çok daha dayanıklı olması ve lityum-iyon pillere göre güç yoğunluklarının çok daha yüksek olması.
Ali Ruhi Öztürk
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