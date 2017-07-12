Samsung, Avrupa ve ABD'den Pil Uzmanları Kiralıyor

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 7 ile yaşadığı felaketin tekrarlanmaması için yeni önlemler alıyor!

Samsung, Avrupa ve ABD'den Pil Uzmanları Kiralıyor

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