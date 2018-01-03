Samsung Avrupa'da Dex Pad Patentini Aldı
Samsung, Dex Pad'i yakında tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S9'da kullanmak üzere bir patent aldı!
DeX Station'ın Galaxy S9 için modifiye edildiğine dair söylentiler duymuştuk. Yılbaşı tatilinin sessizliğini fırsat bilen Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (European Unity Intellectual Property Office, EUIPO) yaptığı başvuruda DeX Pad adlı bir ürünün patentini aldı.
29 Aralık'ta Samsung tarafından başvurusu yapılan patent, henüz duyurulmamış olan Galaxy S9 için geliştirilmiş olduğu düşünülüyor. Galaxy S9'un önümüzdeki hafta gerçekleşecek CES'de açıklanma ihtimali var, ama Şubat ayının sonlarında gerçekleşecek olan MWC'de açıklanması daha olası görünüyor.
DeX Station, telefonun içine oturabildiği bir istasyon cihazıyken, DeX Pad telefonunuzu üzerine koyabileceğiniz dokunmatik düz bir yüzey olabilir. Şimdilik DeX Pad'ın bilgisayarla nasıl bağlantı kuracağı bilinmiyor, ancak DeX Station USB teknolojisini kullanıyordu. Ancak Samsung'un geliştirdiği yeni kablosuz teknoljiler DeX Pad'i kablosuz bir bağlantı merkezine dönüştürebilir.
Geçtiğimiz yıl Galaxy S8 de DeX Station ile birlikte duyurulmuştu, bu yüzden DeX Pad'in de Galaxy S9 ile birlikte duyurulması bekleniyor. Eğer fiyatlar da benzer olursa, DeX Pad için 150$ ödemeyi bekleyebilirsiniz.
CES etkinliği 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek, MWC ise 26 Şubat'tan 1 Mart'a kadar sürecek, yani DeX Pad'in resmi olarak açıklanması an meselesi.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın