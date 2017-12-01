Samsung, Avuç İçi Tarama Patenti Aldı
Samsung, unutulmuş parolaları hatırlamanızı sağlayacak yeni bir patent aldı: Avuç içi tarama!
Samsung, iris taraması, yüz tanıma, parmak izi, desen ve pin güvenlik sistemleri ile piyasadaki en güvenli telefonlara sahip. Ancak yeni patent başvurusuna bakılırsa tüm bunlar da yeterli değil, çünkü Samsung parolalarını unutanlar için avuç tarama teknolojisini geliştirmek istiyor.
Patente göre avuç içini taramak için ön kamera kullanılıyor, bu da aslında çok da güvenli bir yöntem sayılmaz, ancak bir avuç içi fotoğrafı oldukça nadir bulunabilecek bir görsel. Ayrıca avucunuzu tarattığınızda unuttuğunuz parola apaçık şekilde ekranınızda görünmeyecek, bunun yerine avuç çizgilerinizin içinde birer ipucu şeklinde görünecek. Bu da parolanızı hatırlamanız için yeterli bir ipucu olurken, dışarıdan izleyen birisi için anlamsız çizgiler gibi görünecektir.
Tabii ki bunun sadece bir patent olduğunu ve hiç bir zaman gün yüzü göremeyebileceğini unutmamak gerek. Samsung'un odağında şu anda üç boyutlu yüz tarama teknolojisi bulunuyor, bu da iPhone X'in oluşturduğu rekabetten dolayı alınmış bir karar olduğu açık. Ancak avuç içi tarama teknolojisini geliştirmek çok da fazla vakit ve kaynak gerektirmeyebilir, ayrıca zaten kullanımda olan telefonlara sonradan yüklenebilir.
Bu kulağa tuhaf ama kullanışlı gelen patent sayesinde parola unutmak ve hatırlatmaların güvenli bir şekilde size ulaşmasını sağlamak için ideal bir çözüm olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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