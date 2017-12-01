Samsung, Avuç İçi Tarama Patenti Aldı

Samsung, unutulmuş parolaları hatırlamanızı sağlayacak yeni bir patent aldı: Avuç içi tarama!

Samsung, Avuç İçi Tarama Patenti Aldı

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