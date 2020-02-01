Samsung'den Beklenen Gelir Açıklaması Geldi!

Samsung 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren çeyrek için gelir duyurusunu yaptı ve bir önceki çeyrekteki 62 trilyon KWR (yaklaşık 52 milyar dolar) gelirinden 59,88 trilyon KWR'ye (yaklaşık 52 milyar dolar) düşüş bildirdi. Firma, çeyrekler arasındaki bu düşüşün en önemli sebebinin, yeni bir üst seviye telefonun piyasaya sürülmemesi olarak gösteriyor.
Diğer nedenler olarak bellek çiplerinin fiyatlarının azalması ve ekran panellerindeki satışların zayıflaması gösteriliyor. İlginç bir şekilde firma, premium ürünler için daha az talep olduğunu söylemekte. Öte yandan, veri merkezleri ve beyaz eşya gelirinin artışı ve genel olarak masrafların azalması dikkat çekiyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntü algılayıcılar ve HPC çipleri de firmaya kar sağlamış durumda.
Güney Koreli devin, kapaklı ve katlanabilir telefonu Galaxy X Flip'i 11 Şubat tarihindeki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Firmanın şu ana kadar sunduğu ve güncelleme beklediği söylenebilecek tek ürünün Galaxy Fold olduğu düşünülürse, yeni katlanabilir tasarımları sunmasının ilgi çekici olabileceği bir gerçek. Ayrıca yeni Galaxy S modelleri de, Samsung'a hız kazandıracak gibi görünüyor.
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