Samsung'un Beklenen Yeni Galaxy Telefonu İçin Sürpriz İptal Kararı

Bizleri adeta telefon yağmuruna tutan Samsung, bu kez bir telefonunu iptal etti. Samsung'un ilk kez üçüncü parti OLED ekranla gelecek telefonu Galaxy M41, görünüşe bakılırsa ekranla ilgili sorunlar nedeniyle gerçeğe dönüşemeyecek.

Galaxy M41, Ekran Sorunları Nedeniyle İptal Edildi

Samsung'un beklenen telefonlarından Galaxy M41, Samsung tarafından üretilmeyen bir OLED ekranı kullanacak ilk cihaz olabilir idi.

Bu ilginç durum, LCD ekranlara baktığımızda Samsung için tam anlamıyla bir ilk olmayacaktı. Firmanın M serisi ve A serisi telefonlarda geçmişte diğer üreticilerden LCD ekran aldığı biliniyor.

Galaxy M41'in son geliştirme aşamalarında olduğu ve geçen seneki M40'ın yerini alacağı söyleniyordu. Telefonun önemli geliştirmelerinden biri, iddiaya göre 6,67 inç OLED panele geçmesi olacaktı. Samsung'un tedarik için TCL'nin sahibi olduğu China Star Optoelectronics Technology ile anlaştığı, ancak CSOT'nin ekranlarının Samsung'un kalite kontrolünden geçememesi nedeniyle anlaşmanın sonlandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme nedeniyle Samsung'un Galaxy M41'den vazgeçerek M51'e odaklandığı belirtiliyor. Yine de Samsung, uygun fiyatlı telefonları için CSOT ve BOE gibi Çinli ekran üreticilerini değerlendirmeyi sürdürecek. CSOT'nin ekranları beğenilen Xiaomi Mi 10 ve Motorola Edge Plus'a ekran sağladığı biliniyor.

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