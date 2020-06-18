Samsung'un Beklenen Yeni Galaxy Telefonu İçin Sürpriz İptal Kararı

Bizleri adeta telefon yağmuruna tutan Samsung, bu kez bir telefonunu iptal etti. Samsung'un ilk kez üçüncü parti OLED ekranla gelecek telefonu Galaxy M41, görünüşe bakılırsa ekranla ilgili sorunlar nedeniyle gerçeğe dönüşemeyecek.