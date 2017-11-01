Samsung bir çeyreği daha rekorla bitirdi...
Samsung, rekor bir çeyrek daha geçirerek rekor bir yıla doğru ilerliyor!
Samsung kısa bir süre önce bu yılın üçüncü çeyreği için gelir raporunu yayınladı ve bu raporu, firmanın bir başka rekor çeyrek yolunda olduğunu tahmin etmekteydi. Şimdi ise firma, Q3 2017 gelir sonuçlarını yayınlamış durumda ve tahmin edildiği gibi şu ana kadar elde edilen en yüksek çeyreklik gelire ulaşılmış durumda.
Samsung 55 milyar dolar gelir ve 12.91 milyar dolarlık işletme kârı elde etmiş durumda. Bildirilen bu kâr Samsung'un şimdiye kadar sunduğu en yüksek işletme kârı ve geçtiğimiz çeyreğin 12.1 milyar dolarlık işletme kârını geçmiş durumda.
Daha önce de bildirildiği gibi yarıiletken iş alanı firma için en büyük gelir kaynağı. Samsung, mobil cihaz ve sunucular için bellek çipleri için yoğun bir talep görüyor. Yarıiletken bölümü yıl bazında %146.7 büyümüş durumda ve işletme kârının üçte ikisinden sorumlu olarak görünüyor.
Samsung, üst seviye akıllı telefonlar için esnek OLED paneller için satışlar artmış olsa da ekran panelleri iş alanının gelirinde düşüş olduğunu bildiriyor.
Mobil bölümü ise satış artışı yaşamasına rağmen gelirinde bir düşüş yaşamış durumda. Bunun sebebi de satılan ürünlerin büyük kısmının, kâr oranı daha düşük olan genel satışa yönelik cihazlar olmasından kaynaklanıyor.
Samsung, sıkı arz ve talep durumunun yarıiletken alanı için devam edeceğini tahmin ediyor ve bu alanda gelirin artmasını bekliyor. Firma, artık kâr alanında rekor bir yıla imza atmak üzere.
Levent Öztürk
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