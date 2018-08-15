Samsung bir fabrikasını "beklemeye" alabilir
Samsung Çin'deki bir fabrikasını "askıya almayı" planlıyor!
Yeni bir rapor, Samsung'un Çin'deki Tianjin cep telefonu fabrikasında işlemleri duraksatmayı düşündüğünü gösteriyor. South Korea haber bülteni Electronic Times tarafından verilen nedenlerin arasında akıllı telefon satışlarının düşmesi ve işçilik maliyetlerinin artması yer alıyor. Samsung bu kararı düşünürken, henüz somut bir kararın alınmadığını söyledi.
Reuters'e konuşan Samsung şunları söyledi:
"Genel akıllı telefon piyasası büyümenin yavaşlaması nedeniyle zorlanıyor. Samsung Electronics'in Tianjin telekom şirketi, rekabet gücünü ve verimliliği artıran faaliyetlere odaklanmayı hedefliyor. "
Teknoloji devi Tianjin fabrikasını kapatsa da, hala Huizhou tesisine sahip olacak. Şu anda Tianjin'de yılda 36 milyon telefon üretilirken, Huizhou tesisinde 72 milyon adet üretiliyor. Reuters'e göre Samsung, odak noktasını Vietnam ve Hindistan gibi çalışma masraflarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere çevirmeyi planlıyor. Yeni Dehli'nin hemen dışında bulunan Hindistan fabrikasının, bir ihracat merkezi haline gelmesi bekleniyor.
Temmuz ayında açılan Samsung'un Hindistan fabrikası, dünyanın en büyük cep telefonu fabrikası ve her yıl 120 milyon akıllı telefona üretecek. Fabrika, kısmen, 360 milyon akıllı telefon kullanıcısı olan ve 2021 yılına kadar 780 milyona ulaşması beklenen Hindistan'daki artan talebi karşılamak için inşa edildi. Buna karşılık, Samsung'un Çin'deki piyasa payı, Huawei, Xiaomi ve mükemmel fiyatlar sunan diğer Çinli markaların sert rekabeti nedeniyle yüzde 20'den yüzde 1'e geriledi...
Levent Öztürk
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