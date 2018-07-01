Samsung, Bixby Puanlarını Bitiriyor!
Samsung, insanları Bixby'yi daha fazla kullanmaya teşvik etmek için başlattığı uygulamayı sona erdiriyor!
Samsung, yapay zeka destekli dijital asistanı Bixby'yi kullanıma sunduğundan beri, insanların onu kullanmaları için farklı yollar deniyor. Bunlardan belki de en önemlisi, dağıttığı Bixby puanları ve bu puanlarla artan level'lardı.
Ama bu puanlar, çok yakında sona eriyor. Samsung, yaptığı açıklama ile, Bixby Puanları uygulamasını, 10 Ağustos'ta sona erdireceğini duyurdu.
Puan uygulamasının kaç kullanıcının dikkatini çektiği ya da kaç kişinin bu puanlara önem verdiği bilinmiyor. Ama görünüşe göre Güney Koreli dev, artık kullanıcılarının Bixby'yi "daha doğal" yollarla keşfetmesini istiyor.
Samsung'un Bixby'ye büyük önem verdiği bilinen bir gerçek. Sırf bu yüzden telefonlarına özel bir Bixby tuşu yerleştiren Samsung, bu tuşun farklı amaçlar için atanmasına da izin vermiyor.
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