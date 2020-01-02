Samsung, Bu Ceplere Android 10 Getirecek!

Samsung, piyasadaki telefonları için Android 10 çalışmalarına devam ediyor. İşte yeni Android 10 güncellemesi için geri sayıma başlayan yeni modeller!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Bu Ceplere Android 10 Getirecek!

Samsung, Android 10 işletim sistemi güncellemelerine başladı. Bir süredir yavaş yavaş amiral gemilerine Android 10 güncellemesi sunan Güney Koreli şirket, piyasada olan yeni nesil tüm telefonlarını yeni işletim sistemine kavuşturmak istiyor.

Kısa bir süre önce Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 akıllı telefonlarını Android 10 işletim sistemi ile güncelleyen Güney Samsung, şimdi de piyasadaki Galaxy A40 ve Galaxy A50 modellerine Android 10 güncellemesini getirmek için çalışmalara başlamış. Elbette Android 10 güncellemesi ile beraber bu telefonlar One UI 2.0'a da kavuşacak. Bu arada Galaxy M serisinde yer alan Galaxy M20 ve Galaxy M30 modelleri de Android 10 güncellemesine kavuştu.

Galaxy A40 ve Galaxy A50 için Android 10 tarihi olarak şubat ayı verilirken, elbette güncelleme bölge bölge yayınlanmaya başlayacak. Bu arada şirket, piyasaya çıkacak yeni telefonlarını da Android 10 ve One UI 2.0 ile satışa sunacak.

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