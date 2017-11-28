Samsung, Bu Çerçevesiz Telefon Patentlerini Aldı!

Samsung'un Güney Kore'de aldığı patentler, geleceğin "çerçevesiz" Galaxy'leri için bakın neler planlıyor...

Samsung, Bu Çerçevesiz Telefon Patentlerini Aldı!

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