Samsung, Bu Çerçevesiz Telefon Patentlerini Aldı!
Samsung'un Güney Kore'de aldığı patentler, geleceğin "çerçevesiz" Galaxy'leri için bakın neler planlıyor...
Samsung'un yeni kayıt altına aldığı patentler, firmanın birkaç Galaxy S9 tasarımı üzerinde fikir yürüttüğü izlenimine kapılmanızı sağlayabilir. Hemen heyecanlanmayın, çünkü işin aslı muhtemelen biraz farklı.
Başvurusu Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'nde yapılan patent, aslında çerçeve içerisindeki antenin tam ekran telefonlarda ve geleneksel çerçeveli telefonlarda nasıl muhafaza edileceğine dair birkaç farklı yol gösteriyor. Firma tüm seçeneklerini gözden geçirdiği için tarif edilen tasarımların gerçeğe dönüşme garantisi yok.
Tasarımların gelecek sene çıkacak olan Galaxy S9'u yansıtıp yansıtmadığını kesin olarak söylemek zor. Patentten tek anladığımız, firmanın anteni ve sensörleri çerçeveye yerleştirirken iPhone X'teki gibi bir "çene" bırakmak istemediği.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın